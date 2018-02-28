羡慕习近平 特朗普感觉自己当了假总统

中国官媒新华社2月25日发布中共关于修改宪法部分内容的建议，其中取消中国国家主席任期限制的提议引起了各国媒体关注。有媒体认为，特朗普羡慕强人领袖的权威，可能感觉自己当了假总统。
综合媒体2月27日报道称，中共中央委员会25日提议，删除宪法第七十九条第三款中对国家主席、副主席“连续任职不得超过两届”的规定。这引起了各国媒体的广泛关注。
针对中国将修宪取消国家主席任期限制的行为，美国白宫回应称，“白宫表示，这是中国自己的决定。特朗普（Donald Trump）总统在白宫提到美中贸易跟朝鲜问题，并且说他尊重中国国家主席习近平。”
新闻媒体Salon于2月27日认为，特朗普可能会喜欢中国的这一决定。看见那么多强人领袖可以做自己想做的事情，并处置各自的异见者，特朗普可能觉得自己被骗了。
《纽约时报》对中共修宪报道的刊文写道“习近平掌权后，中国加入强人新时代”，暗示习近平将和加入那些执政时间很久的领袖行列，如俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）、土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）、埃及总统赛西（Abdel Fattah al-Sisi），以及菲律宾总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）和朝鲜独裁者金正恩。
况且特朗普对普京、塞西和埃尔多安都表达过钦佩之情，赞许他们勇于“捍卫”自己的国家，甚至还给金正恩起了个“小火箭男”这么个亲切的外号。
新闻网站Axios近日还爆料称，特朗普曾多次表达希望拥有亚洲强人那样的权威。他还开玩笑说要杀毒贩，“你知道，中国人和菲律宾人没有毒品问题，因为他们会直接杀了他们（毒贩）。”
事实上，特朗普并不只是说说而已。 5名知情人士都曾表示，特朗普曾激动地告诉他们，毒贩和连环杀手一样糟糕，应处以死刑，因为宽松的判决永远不会奏效。虽然法律不允许，但特朗普表示“乐意”这样做（死刑）。
在特朗普看来，强人领袖的标志就是个人忠诚。特朗普虽没有习近平、普京和埃尔多安那样高效，也不会走到杜特尔特那一步，但特朗普是最接近强人领袖的美国领袖，他这才刚刚起步。
《澳大利亚人报》27日报道，悉尼科技大学中国研究副教授冯崇义博士表示，对于中国最新的修宪建议并不感到惊讶。澳大利亚悉尼南区赫斯特维尔的前市议会候选人谢宏认为，取消中国领导人的任期限制的修宪建议不是后退，而是中国“正处于改革巨变的前夜”的标志。
他表示，对于中国即将迎来更彻底的改革充满希望，但他说：“习近平还没有亮出底牌，现在所有这些解读都只是猜测。”
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