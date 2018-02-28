菲亚特克莱斯勒拟于2022年前停产柴油轿车

英媒称，由于需求锐减和柴油车丑闻导致的成本上升，菲亚特克莱斯勒汽车公司（FCA）将于2022年前弃产所有乘用柴油车。
据英国《金融时报》网站2月25日报道，消息人士说，这家意大利与美国合资的汽车制造商将于6月1日公布的4年计划中宣布逐步淘汰旗下全部品牌轿车的柴油款。
该集团成为继丰田汽车公司后又一家公开放弃柴油车的汽车制造商。丰田公司去年称，该公司可能不会再推出任何使用柴油发动机的车型，而大众汽车公司旗下的保时捷公司上周也宣布，该公司将放弃这项技术。
报道称，在大众排放丑闻发生后，柴油这一原本在欧洲最重要的燃料，市场份额持续下降，柴油的使用遭到政治反对，一些城市甚至计划全面禁用柴油。
据报道，多年来，政府和汽车制造商一直以二氧化碳排放相对于汽油更少为由来推广柴油的使用。但在2015年曝光的丑闻中，大众公司在全球1100万辆汽车上安装了作弊软件，旨在篡改污染数据、欺骗监管者。这起事件引发了针对柴油的政治反击，各国政府削减对柴油的补贴，一些国家可能禁用柴油。
据英国骏特商务咨询公司统计，去年，柴油车在欧洲销量减少8%，市场份额降至43.8%。
对FCA而言，放弃柴油车的原因在于，随着排放标准日趋严厉，合规的技术成本越来越高。
业内人士预测，为满足欧洲的新规，开发柴油发动机的成本将增加20%，这使得柴油车的价格难以被消费者接受。与此同时，电动车的成本却越来越低。
FCA将不再生产乘用柴油车，但可能保留商用车的柴油款，包括在美国销售的以RAM1500为代表的皮卡系列。
FCA是去年在欧洲市场上柴油车销量增长的唯一大型汽车制造商，原因之一是意大利市场对柴油车的需求仍然旺盛。
骏特商务咨询公司的数据显示，柴油车占FCA去年在欧洲销量的40.6%，比上一年的40.4%略所增长。
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