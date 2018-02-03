英媒述评：美国民主病了并且有传染性

英国《经济学人》周刊网站1月25日刊发题为《影响美国民主的更深层次变化》的文章称，特朗普究竟是一名独裁者，还是只是在电视上扮演一名独裁者？这个难题并不能通过制作伪科学的、赋予了刺耳言论和邪恶行为同样权重的测试题得到解决。
民主国家并不“免疫”
文章称，特朗普这个人很容易令人注意力分散，喋喋不休，夸夸其谈，一触即发，总是能够吸引所有的目光。但是，对于此人的狭隘关注可能会导致一个潜在严重错误的发生：人们太少关注在特朗普进入大众视野之前很久就已缓慢出现且不屈不挠前进的大规模政治力量。
文章称，关于这位总统的两本新书，再次证明特朗普已经表明自己是一个专制君主原型。
第一本著作，戴维·弗鲁姆的《特朗普民主：美利坚合众国的腐败》，长篇累牍地记录了特朗普、他的密友和推动者们令人担忧、具有欺骗性、完全不合时宜的行为和言论。弗鲁姆在书中指出：“一个法治国家能够承受一定数量的官员腐败，但是其无法承受一种免罪文化。”他提醒读者，特朗普是自杰拉尔德·福特以来第一位没有完全公开其纳税申报单的总统，也是第一位如此厚颜无耻地将政治利益和商业利益混淆的总统。《特朗普民主》以清晰的散文风格，运用了大量从已经出版的新闻报道中援引的内容，简直就像是一份弹劾书的初稿。
文章称，更宏大、更具说教意味的第二本书《民主国家是怎样死亡的：历史告诉未来》是由哈佛大学教授史蒂文·列维茨基和丹尼尔·齐布拉特联合撰写的。这本著作的目的是警告美国人，他们的美利坚合众国对于各种“病症”并不免疫，而这些“病症”多年来已经令很多其他的民主国家“感染”和“患病”。
文章称，和弗鲁姆一样，这两位教授正确地强调了支持着美国宪法和法典中所阐述的正式保护的不成文规则的重要性。独立的法院和联邦调查局等独立机构为维护法治做了很多工作。但是，根据弗鲁姆援引的两位宪法学者阿齐兹·哈克和汤姆·金斯伯格的观点，一层“薄”得令人吃惊的“契约组织”，连同政治领导人和国会议员的勇气，是阻碍一名决心将法院塞满效忠于自己的法官或是任命骗子来管理名义上独立的机构的坏总统的全部力量。
拒绝民主的游戏规则
莱维茨基和齐布拉特超越了对于存在危险的焦虑的审视。他们宣称，根据证据来看，特朗普可能已经逾越了从粗糙的民粹主义者到准政治强人之间的界限。弗鲁姆认为俄罗斯在2016年干预美国大选已经是众所周知的事情，并且直言不讳地说，“一位受惠于俄罗斯的总统已经入主白宫”。
文章称，两名教授采用了一种更具学术性的方法。他们提供了一张整齐罗列的表格，列举出“专制行为的四个关键指标”，以帮助读者判断特朗普是否是一名独裁者。这张表格足以让特朗普怀疑论者从自己的扶手椅上跳起来，开心地立刻想验证一番。
在第一个标题中，“拒绝（或是不情愿的遵守）民主的游戏规则”，读者不仅看到赤裸裸的独裁者行为（支持军事政变，取消选举），而且还看到一个较为微妙的最后测试：“他们是否试图破坏选举的合法性，例如拒绝接受可信的选举结果？”特朗普曾多次并且错误地提出，如果不是数百万人非法投票，他本来会以压倒性优势击败希拉里·克林顿。
然后还有特朗普对媒体的攻击，他咆哮着承诺将加强诽谤法以打击其所谓的“假新闻”。这些言论则触发了教授们的第四项指标：“准备剥夺反对者的公民自由，包括媒体。”
文章称，对于特朗普的对手来说，这些目录和清单更能带来情感上的满足（他们可以发出惊叹说，看啊，他就是一个暴君），但是却并不具有真正的启示意义。特朗普太频繁地说出可怕的、可耻的话。但是，他并没有真把对手关起来或是派暴徒去捣毁印刷机。这就导致了一个难题。
文章称，总统究竟是一名独裁者，还是只是在电视上扮演一名独裁者？这个难题并不能通过制作伪科学的、赋予了刺耳言论和邪恶行为同样权重的测试题得到解决。
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