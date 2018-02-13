特朗普宣布启动基建“伟大一周” 计划投入1.5万亿美元

美媒称，美国总统特朗普12日宣布为备受瞩目的基建计划启动“伟大一周”。该计划将投入1.5万亿美元，在今后10年里修建公路和铁路等基础设施。
据美联社华盛顿2月12日报道，特朗普在推特网站上称，这将是“基建的伟大一周。在中东愚蠢地花费了7万亿美元后，现在，应该开始向‘我们的’国家投资了！”特朗普当天晚些时候在白宫会见州政府和地方政府官员，以争取他们的支持。
另据美联社华盛顿2月11日报道称，特朗普总统12日公布外界期待已久的基础设施计划。这个总额1.5万亿美元的计划虽然将兑现许多竞选目标，但极其依赖州政府和地方政府提供大部分资金。
报道称，政府计划的核心是利用2000亿美元的联邦资金，撬动地方和州的税收来改善美国的基础设施，如公路、港口和机场。
特朗普在上个月的国情咨文中说：“联邦政府的每一美元都应该得到充分利用，通过与各州和地方政府合作以及（在适当情况下）利用私营部门投资，来永久解决基础设施的不足。”
据报道，特朗普多次批评“破败的”公路阻碍了美国经济充分发挥其潜力。华盛顿的许多人认为，特朗普应该在上任伊始启动基础设施建设。这样做本来可以得到两党的支持，或者至少使民主党人陷入无法反对一项受欢迎的政治举措的困境。
但政府选择从医疗保健下手，在充满动荡和纷争的一年里，政府与民主党人的关系变得更加紧张。白宫目前正在处理一名高级助理离职后的影响，因而让一项庞大的基础设施计划在两极分化的国会中获得批准可能并非易事。
提前看过该计划的政府官员称，该计划将包括两个关键组成部分：一是向新投资项目注入资金，加快破败公路和机场的维修；二是简化审批程序以缩短项目启动的等候时间。官员们说，2000亿美元联邦资金来自于削减现有项目。
一半的资金将作为补贴，流向交通、水利、防洪、清污和其他项目。
州政府、地方政府和其他项目的赞助者可以使用这笔补贴（政府官员认为是激励措施）支付不超过20%的总成本。
据报道，大约500亿美元将用于农村项目——交通、宽带、水利、垃圾处理、电力、洪水管理和港口。此举旨在回应部分共和党参议员的批评，他们认为政府起初对公私合作的重视并不能为亲共和党的农业州提供多大帮助。
全国制造商协会主席杰伊·蒂蒙斯赞扬特朗普“提供了我们迫切盼望的领导力，使我们重新获得我们应有的地位，使美国成为21世纪基础设施的领导”。
但一些民主党人和美国商会敦促政府投入更多的联邦资金——要么增加税收，要么堵住税收漏洞。环保组织则对其影响表示担忧。
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