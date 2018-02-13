美国银行业一年关闭1700家分行 降幅创纪录

美媒称，美国银行业正以几十年来最快的速度关闭分支机构，让利润较低的地区和越来越少的客户使用柜员机进行日常交易。
据美国《华尔街日报》网站2月8日报道，《华尔街日报》对相关数据的分析显示，截至2017年6月底的12个月里，美国银行业分支机构数量减少1700多家，降幅创下纪录。
据《华尔街日报》记者看到的向银行监管机构提交的相关数据，2017年下半年银行业分支机构数量再次下降。这种状况是在金融危机后数千家银行分支机构关闭的基础之上出现的，同时也是大萧条以来分支机构关闭潮持续最长的一次。
许多被关闭的分支机构位于大城市和周边郊区。这里的分支机构被整合，在很大程度上是因为客流量下滑。其他一些被关闭的分支机构位于农村地区，一些大型地区银行正彻底离开这里。
虽然花旗集团和美国银行等金融危机期间受到重创的银行多年前就开始削减分支机构，但地区性银行只是最近才开始加速关闭分支机构。
从2012年年中至2017年年中，第一资本银行、太阳信托银行公司和地区金融公司分别削减了32%、22%和12%的分支机构。
很多银行仍在开设新的分支机构，只是不足以弥补被关闭的数量。比如，美国银行已经扩张到之前未设分支机构的大城市。摩根大通公司也宣布，未来几年计划在美国国内开设最多400家分支机构。
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