为躲避催婚 中国90后“恐婚族”选择旅游过年

港媒称，春节将至，内地愈来愈多人选择旅行过年。据中国旅游研究院和旅游网站发布的春节出境旅游报告显示，今年春节长假预计出境游人次将达到650万，规模为历史之最。全国近200个主要城市的民众将在春节到68个国家、海内外700多个城市游玩，料出境游消费人均达9500元人民币。
据香港《星岛日报》网站2月6日报道，中国旅游研究院和旅游网站日前发布《2018春节出境旅游趋势预测报告》，泰国、日本、新加坡成最受中国游客欢迎的国家头三甲，韩国今年则跌出前十名。印度巴厘岛亦因受火山喷发影响，今年排名稍有回落，取而代之的是越南、菲律宾、马来西亚等地。
长线方面，北欧、阿联酋、加拿大、意大利、捷克等目的地是爆冷地受欢迎。赴北欧、加拿大赏极光的线路报名按年增加150%以上。今年开始执行免签政策的阿联酋，亦属热门。国内游方面，三亚、北京、厦门等依然是热门地，其次是上海、哈尔滨。
根据国内游、出境游订单量，今年春节长假预计出境游人次将达到650万，而预定春节出境跟团游、自由行产品的人均成交价达9500元人民币，国内游人均消费超过3500元人民币。
报告也显示，有大量“90后”为了逃避春节回家被迫婚，选择外出旅行。一项调研更显示，旅游过年的“90后”年轻人中，有三分之一属于“恐婚族”。
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