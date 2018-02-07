美联储新主席股市大跌中上任 面临下马威？

外媒称，杰罗姆·鲍威尔2月5日宣誓就任第16任美联储主席，当天对华尔街来说是动荡的一天，道琼斯工业平均指数暴跌逾1100点。
据美联社2月5日报道，65岁的鲍威尔跟随负责金融监管的美联储副主席兰德尔·夸尔斯宣读誓词，宣誓仪式是在当天华尔街股市开盘前举行的。
在事先录制的视频演说中，鲍威尔没有提到最近的金融市场波动，道琼斯指数上周五下挫666点。周一，道指再跌1175.21点，跌幅为4.6%，创6年半来单日最大百分比跌幅。
鲍威尔承诺，他和同事们将对一切可能出现的经济风险保持“警惕”。
造成市场波动的原因之一是，人们担心工资增长和通胀抬头会促使央行加息速度快过投资者预期。一些分析人士说，最近两个交易日的暴跌可能在一定程度上缓解美联储的压力，使其不必很快再次加息，因为股价下跌可能缓解人们对市场过热的担忧。
美国致同会计师事务所首席经济学家戴安娜·斯旺克说，她仍坚持此前的预测，认为美联储今年会加息4次，鲍威尔上任后的首次加息时间将在3月。但她说，如果股市继续下跌，她可能修改这一预测。
斯旺克说：“今天给了鲍威尔一个下马威。但股价的调整可能让美联储的工作更容易做了，因为这能让担心资产泡沫正在形成的人松一口气。”
前投资银行家鲍威尔说，他将在履行美联储的主要职责、即维持价格稳定和提高就业率的过程中，努力“解释我们正在做什么工作，以及为什么要这样做”。
他说：“今天，失业率很低，经济正在增长，通胀率也很低。我可以很荣幸地说，我们的金融系统远比10年前金融危机之前更强大、更具韧性。我们希望保持这种状态。”
他还说，他与美联储的同事们将努力确保美联储的监管是“有力且高效的”。
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