太会做生意？台媒：特朗普欲把国际空间站变绕地球转房地产

台媒称，美国总统特朗普领导的政府想把国际空间站（ISS）变成环绕地球运转的“房地产事业”，由私人企业而非政府负责经营。
台湾联合新闻网2月12日援引《华盛顿邮报》报道称，根据美国航空航天局（NASA）内部文件，白宫计划2024年后不再提供资金给ISS，虽想结束由联邦预算直接支持、但不打算完全放弃这个科研实验室，目前正在拟定让ISS变民营部门的过渡计划。
报道称，白宫文件指出：“在2025年结束对ISS提供联邦资金的直接支持，并不表示这个平台将在那个时候脱离轨道──有可能由太空产业接手持续运作某些功能，成为平台商业化的一部分。NASA将在未来7年内扩大国际和商务伙伴关系，以确保人类能持续进入并出现在低空地球轨道。”
特朗普政府12日发布的预算计划里，将要求2019财政年度拨款1.5亿美元，未来几年的金额更高，“使商业实体和能力得以发展成熟，确保ISS的商业接班人在要上场时能顺利运作。”
报道称，但ISS的私有化计划可能遭遇阻力，尤其是美国已经在ISS的建设和运营上花了近1000亿美元。共和党籍的得州参议员克鲁兹日前说，他希望近来有关NASA要结束资助ISS的报道，最后证实和有大脚怪存在一样属无稽之谈。
他说：“身为财政保守派人士，你知道最蠢的事情之一就是在投资数十亿美元后取消计划。”克鲁兹说，任何决定应先等报告出来再说。
太空制造公司执行长认为：“ISS是为了科学和人类探索太空所建，不是为了寻求利润。”
航天工业协会太空系统副总裁斯莱泽表示，因为美国签有国际协议，其实很难把ISS变成真正的商业基地。
报道称，目前由波音公司为NASA负责运作ISS，每年花费在30亿美元至40亿美元之间。波音项目经理马尔奎因说：“现在撒手不管ISS是一大错误，将威胁到美国的领导地位，重创商业市场和科学界。”
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