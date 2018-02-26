德媒称亲吻有助减少交通事故：吻别后开车司机更注意交规

德国之声电台网站2月19日报道称，亲吻可以是恋人缠绵、友人问候或对某人表达敬意的举动。关于亲吻有以下一些事实，可能是你还不知道的，或是不想知道的。
1.每亲吻1分钟消耗6.4卡路里热量。如果是特别投入、特别激情的热吻，那么每分钟会消耗20卡路里。
2.接吻学是专门研究接吻的学科，研究的方面很广，比如三分之二的人接吻时喜欢把头向右侧歪。
3.如今，恋人之间的一个吻平均持续12秒。30年前，恋人之间的吻比现在时间短，只有平均5.5秒。
4.接吻很健康，至少从医生的视角来看是这样。因为接吻时呼吸放缓，还有助于提高免疫力。甚至不接吻，而只是想想亲吻时的动作和情景，也会让人分泌更多的唾液，有助于杀菌护齿。
5.亲吻能够使人平静，改善心情。接吻学学者发现，吻别之后上车驾驶的司机在行驶过程中更加心平气和，更加注意交规，也更少发生事故。不过，在行驶过程中还是要注意安全，不要分神接吻。
6.接吻时，共有1000亿个神经细胞被调动起来，多达34块面部肌肉参与“工作”，人体同时分泌快乐荷尔蒙和肾上腺素。
7.接吻时，我们和对方交换包括体液在内的很多物质，比如60毫克口水，0.5毫克蛋白，0.4毫克盐，还有大量细菌。
8.吻这个口唇动作与生俱来，动物界也有亲吻，比如大猩猩、鹅、大象都有类似吻的举动。
9.全世界90%的国家的人有亲吻这一动作，同时也有一些习俗上的区别。
10.吻也要守规矩。比如，在美国康涅狄格州的哈特福德，周日在公共场所不能亲吻女性。在土耳其，地铁里禁止接吻。
11.德国人不是爱亲吻的民族，在欧洲范围内属于亲吻比较少的，平均每天只有4次。法国和意大利人爱亲吻，平均每天7次。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost