德刊：“中国时代”与“西方时代”交锋吉布提

德国《明镜》周刊2月3日一期刊发文章称，吉布提是非洲最小的国家之一，但近几年这里的人们却有了宏大目标。很多人希望靠中国的帮助书写像海湾国家或新加坡那样的成功史。这关系到更好的生活和在一个正重新排序的国际社会中的崛起。
文章称，吉布提像一间实验室一样展示着全球权力从西方向东方的转移。对于这里的人们，欧洲和美国虽然依旧重要，但在涉及未来的问题上，他们将目光投向了中国。经验告诉他们，中国的计划会很快变为现实。沿海地区已经有了一座新港口，多拉莱的巨型起重机如今已是吉布提的一个标志。新自贸区将带来就业岗位和富裕生活。
文章称，计划建立的自贸区对吉布提意义重大，因为它会给当地人带来就业。曾在法国求学的瓦伊斯知道欧洲人对中国大型项目存有的疑虑，不过他并不这样看：“我们以迪拜的阿里山港为样板打造自贸区。”
文章称，阿联酋的财富从地下滚滚而来，而吉布提既没有石油，也没有其他值钱的自然资源。吉布提主要提供一种资源，那就是地理位置。这个国家的海岸有着世界上最繁忙的航运通道。每天有大批轮船等着从那里驶向红海，然后通过苏伊士运河抵达欧洲各个港口。吉布提具有战略意义的地理位置是各国来到这里的原因之一。继诸多大国之后，中国人是最新的常驻这里的外国人。但他们的格局比其他人更大。
文章称，吉布提的特殊之处也在于传统超级大国与新晋竞争对手之间的距离比在世界其他地区都要近。在吉布提的狭小区域内相互交锋的不只是不同国家，还有三个不同时代：以曾经的殖民者法国人为代表的欧洲统治时代；当前依旧强大、依仗军队的美国世界秩序时代；以及已经开启的未来——中国时代。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost