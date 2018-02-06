美国拒绝它创造的世界 或导致普遍混乱

英国《金融时报》1月29日文发表题为《美国拒绝它创造的世界》的文章称，“基于规则的全球秩序”，这个措词意味着很重要的东西。世界上所有国家，除了少数几个无赖国家，都依据一套公认的法律、经济和军事规则相互打交道。
认定规则被操纵
文章称，如果忽视这些规则或凌驾其上，就会发生混乱和冲突。一些非西方国家长期以来认为，这个措词是美国行使全球霸权的借口。自从美国实际上制定了这些规则以来，据认为整个体系肯定偏向美国。
但唐纳德·特朗普并不这么想。这位美国总统认为，聪明的外国人操作了国际体系，因此美国现在是以极大的劣势做交易，并被迫接受国际仲裁机构的不利裁定。关于安全问题，特朗普抱怨说，美国花费数十亿美元，为没有感恩之心的盟友提供廉价保护。他要求变革。
文章称，关于基于规则的全球秩序，特朗普政府的态度看来是：“我们不再拥有，所以我们要打破。”美国正在背离它创造的世界——其后果不可预测，可能很危险。
文章称，美国有可能对国际贸易体系发起多方攻击——要求对北美自由贸易协定进行彻底修改、对世界贸易组织拆台、对中国商品征收关税。特朗普政府在这方面愿意走多远，今后一年将是重要考验。美国与韩国之间或北约内部的紧张关系今年可能很容易浮出水面——这令人质疑美国对涉及全球安全的规则所承担的承诺。
欲改变国际体系
文章称，深层的问题在于，由于几年来美国政府承诺要彻底改变国际体系，世界会变成什么样子。
文章称，一般来说有四种可能性。第一种是美国成功得到它想要的变革，国际体系以一种改良的形式得以保留下来，美国仍是确定无疑的世界领袖。
第二种可能性是出现一个新体系，世界其他地方以多边规则运行，尽可能忽视奉行单边主义的美国。
第三种可能性是美国的退出导致基于规则的秩序分崩离析——也导致普遍的混乱。
第四种可能性是美国接受基本上流于表面的变化，国际体系大体上以现在的样子继续存在下去。
文章称，上述四种可能性哪一个会占上风，现在判断还为时过早。特朗普政府会认为，第一种可能性——一个仍由美国领导的经过变革的体系——已经在形成中。加拿大和墨西哥已经加入了关于修改北美自贸协定的谈判。北约的欧洲成员国增加了它们的军费开支。
与此相反的是，出现了第二种可能性——一个没有美国的世界——的迹象。当美国退出跨太平洋伙伴关系贸易协定（TPP）时，另外11个成员国决定抛开美国继续留在协定里。与此同时，欧盟因特朗普的反贸易言辞而充满活力，现在接近于同日本和南美国家组成的南方共同市场缔结贸易协定。中国正在推进“一带一路”倡议，同其他国家合作建设跨欧亚大陆和太平洋的基础设施。
或导致普遍混乱
不过，美国非常重要，构建一个有效的新世界秩序不能没有美国。这也是为什么也有强烈论点支持第三种可能性——混乱。
文章称，如果特朗普政府继续阻挠世贸组织上诉机构法官的任命，那么整个世界贸易体系将为此付出代价。在现有条件下，还有一些美国行使的功能——特别是提供军事实力和全球储备货币——是不可能被取代的。比如，如果美国收回它在太平洋地区的安全保障，日本、印度和澳大利亚的努力加起来也不能填补这一空缺。即便美国对美元的管理变得不负责任，无论欧元还是人民币都不具备充当世界储备货币的条件。
但是，由于尚未发生非常严重的状况这一事实，也有迹象显示第四种可能性——美国接受让特朗普声称取得某些“胜利”的表面上的改变。如果特朗普政府真的试图解散北美自贸协定，美国大企业或许会造反。而且，不管特朗普说什么，美国是从扮演“世界警察”这一角色中获取安全和政治好处的，它不会轻易放弃这些好处。
文章称，这些因素使我认为，表面上的变化是特朗普攻击基于规则的全球秩序最有可能导致的结果。
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