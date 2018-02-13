台媒评蔡英文拒大陆震灾援助：简体推文不足挽回陆客人心

台媒称，此次花莲震灾，有50多个地区及组织表达慰问，也有多方表达愿意协助救援。蔡英文当局拒绝大陆提供震灾援助，却接受日本与新加坡的援助，并且利用回复谢函的机会，对日本和新加坡施展“救灾外交”。
据台湾“中央日报”网络报2月12日报道，虽然蔡英文日前用简体字发推特慰问震灾伤亡的陆客，此次相关善后措施也比2016年的辽宁团火烧车惨剧有所改进，但大陆民众仍然认为民进党当局“厚此薄彼”，甚至搞“救灾外交”，对台湾的负面观感持续加重。大陆民众反台心理加重，正是民进党当局在处理两岸关系时犯下的最大错误。
报道称，此次花莲震灾，陆客伤亡人数最多，台陆委会却拒绝大陆救援，无视大陆民众的观感。蔡英文特地使用大陆简体字发推特向罹难者家属致意，确是新的突破，却受到对日回函的“加料”影响，走了味。
现在台湾对陆生与陆配仍采取歧视性规定，网络和绿媒言论更充斥敌对和鄙视的言语。如今这些仇陆、贬陆的信息几乎同步传到大陆7亿多网民的手机中。这类绿营仇陆、敌意陆客的信息已经造成台湾整体印象在大陆严重折损，拖累台湾商品不再吃香。
尤其辽宁团火烧车惨剧发生时，绿营愤青竟贴文指“大陆客不来，宁静来了”。台湾人将心比心，情何以堪？据统计，开放陆客来台到2016年7月的八年间，就有390名陆客在台发生意外，90名陆客命丧台湾，其中又以游览车造成的298人死伤意外最多。
报道认为，绿营实际的对手是大陆14亿民众的民心，但绿营至今仍搞错对象，让两岸情势更加恶化。
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