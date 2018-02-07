支付宝接入苹果Apple Store

2月7日，支付宝官方微博(118.31, 0.80, 0.68%)公布的信息显示，从今天起，苹果(163.03, 6.54, 4.18%)在中国内地的41家Apple Store 零售店正式接入支付宝，并且支持使用花呗。
这也是苹果线下直营店首次接入Apple pay之外的第三方移动支付。
除了线下门店支付接入外，支付宝内的Apple专区也同期上线，用户在此可以领取iPhone用户专享福利，进行账号绑定管理，查看苹果应用商店（App Store）和苹果官方零售店（Apple Store）相关账单等。
此外，近期用户在支付宝内还有机会获得50元苹果官方零售店代金券，使用支付宝在苹果官方零售店消费时享受立减优惠。
近年来，苹果为了争取中国用户，也陆续推出了一系列符合本地使用习惯的产品和服务。在中国市场，苹果中国官网和应用商店App Store已经支持支付宝和微信支付两种主流的移动支付方式。
2015年9月，苹果天猫官方旗舰店开始接入花呗；2016年3月，苹果中国官网正式支持微信支付；2016年11月，苹果应用商店App Store接入支付宝；2017年8月，微信支付正式支持App Store进行选购或订阅Apple Music。
截至目前，中国已经是苹果的第二大市场，苹果2017财年的报告显示，在苹果448亿美元的总销售额中，中国市场的贡献占到了20%。苹果在全球开设的500家Apple Store零售店，有49家在中国，其中中国内地有41家，是除了其美国本土外，门店最多的市场。
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