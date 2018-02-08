打击假新闻，YouTube将在视频上标注发布者是否接受政府资助

根据YouTube的一项最新政策，那些受政府和公众资助的视频将被特别标识出来。YouTube在网站“法规政策”页面上说，如果一个频道的所有者是政府或公众资助的新闻发布商，该频道视频观看页面上可能会显示一个通知，显示发布者的资金来源，并提供此媒体的维基百科页面链接。
美国《洛杉矶时报》说，这是该公司回应各界批评的最新举措。之前有批评说，Youtube平台充斥假信息。
Youtube说，将对新闻媒体公司的视频上注明，其至少接受一些政府或公共的资金。
一年前，美国国家情报总监办公室披露，俄罗斯国家媒体“今日俄罗斯”（RT）在Youtube上发布的为克里姆林宫宣传的视频，累积了数以亿计的观看次数。
YouTube资深产品经理萨米克（Geoffrey Samek）上周五（2月2日）也在公司官方博客上说，这是公司为增强透明度而迈出的一小步。
“我们的目标是为用户提供更多信息，帮助他们更好地了解他们选择在YouTube上观看的新闻内容的来源，”他写道。
萨米克坦言：“我们并不指望这是一项完美的功能。用户和发布者可以向我们做出反馈。我们计划逐步改善和扩充这一功能。”
美国《洛杉矶时报》说，除了“今日俄罗斯”，中国政府支持的新华社“新中国电视”以及美国公众资助的“美国公共电视网”（PBS）都属受新政策约束的媒体。
尽管尚未施行，这项新政策已经引发争议。“美国公共电视网”说，YouTube将其纳入这项新计划具有误导性，可能会错误地暗示政府对其内容有影响。这个机构的章程禁止报道内容受政府影响。
美国耶鲁大学法学院信息社会项目研究员李心荷（Tiffany Li）也认为，YouTube应该为用户提供更多指导，澄清这些标识的含义。
“这种标识方式可能忽略了国营媒体（比如“今日俄罗斯”）和获国家资助但编辑决策不受政府指挥的媒体（如PBS）的区别，”她对美国之音说，“从媒体素养的角度来看，让用户明白这其中的区别十分重要。”
当下，社交媒体上泛滥的假新闻和威权政府主导的宣传正被西方政界、学界、情报界推上风口浪尖。
YouTube公司的最新政策被视作硅谷对各方压力做出的最新回应。此前，美国最大的社交媒体平台脸书和YouTube的母公司谷歌宣布将加强规范网上政治广告。
一些专家表示，即使注明媒体接受政府资助，也难以限制“今日俄罗斯”这类媒体的影响力，但他们还是欢迎Youtube的这项举措，作为改善媒体素质的举措。
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