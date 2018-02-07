这对夫妇因为“强奸奶牛”遭到死亡威胁

英国ITV电视台的早间聊天节目《今天早晨》（This Morning）近日迎来一名奇男子，31岁的乔伊·卡布斯特朗（Joey Carbstrong）是一名澳大利亚知名激进素食主义者，他和他的支持者指控一对经营奶牛养殖的英国农场主夫妇“谋杀”、“性侵”、“奴役”奶牛。支持者们甚至还对农场主夫妇发出死亡威胁。
据英国《每日邮报》报道，卡布斯特朗在节目上说，给奶牛人工授精的过程中，他们用拳头把公牛精液放到母牛体内，这相当于“强奸”，因为母牛并未同意人类这么做。当母牛不能再生产时，她就被“谋杀”，（人类）只是为了得到她的肉。
节目主持人菲利普（Philip Schofield）显然也被他的观点震惊了，他追问这是否真的能被称为“谋杀”，卡布斯特朗表示，如果受害者是一个人，我们会不会这么说呢？
他说，“这是性虐待，我们违背了一个有意识的生物的意愿，强行实施性暴力，这是不道德的，它们不可能同意。”
一对英国农民夫妇和他一起上了这期节目，他们最近在社交媒体晒出了自家奶牛生的三胞胎牛犊，不料引来大量素食主义者的围攻和谩骂。这些人把农业生产行为描述为“谋杀”、“性侵”和“奴役”。
农场女主人达尔西·克里克摩尔（Dulcie Crickmore）对此无法接受，她说，“强奸”是一种强制性行为；“谋杀”是“一个人”故意剥夺另“一个人”的生命；而“奴役”是“一个人”在强制奴役另“一个人”。她似乎是想强调这是“人类与人类之间”的事情。
她的丈夫则表示，“强奸”、“谋杀”之类的词汇是非常不友好的，在世界上有数十亿人口，必须吃饭，就像世界上所有其它物种一样，我们吃肉。
这对夫妇还在自己农场的社交媒体账号上发出一封长信，透露自己和家人在过去一周内受到大量“纯素食主义者”的骚扰，甚至在整整五天的时间内受到死亡威胁。
并且在脸书表示自己受到“纯素食主义者”的死亡威胁。
卡布斯特朗来自澳大利亚南部，他原名乔伊·阿姆斯特朗（Joey Armstrong，Carb意为“碳”，他改名疑似也与环保理念有关），是一名帮派分子，有吸毒和酗酒史，通过毒品交易获得收入，26岁时，他因在拘留所非法持枪而被判刑6个月，在监狱内，他“顿悟”并洗心革面成为一名“完全素食主义者”，现在他在脸书拥有5万多名粉丝，在YouTube有4.4万粉丝，在推特拥有近2000名粉丝。
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