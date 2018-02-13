日本海上自卫队强化“战略性靠港” 欲盯住中国

日媒称，日本海上自卫队将在往返索马里海域进行练习航海和打击海盗时，强化对所谓美日印澳“四国战略”战略性靠港。
日本《产经新闻》2月12日刊登题为《日本海上自卫队将强化“战略性靠港”》的报道称，日本外相河野太郎11日在访问文莱时，视察了停靠在中国企业参与开发的麻拉港的海上自卫队外洋练习航海部队。自卫队正在强化进入中国推进开发的港口设施。河野将这种做法定位为“战略性靠港”，报道认为是试图以此牵制中国将战略据点进行排他性军事利用。
河野对海上自卫队队员表示：“将通过普及包括所谓‘航行自由’在内的法治。”关于这次视察位于南海南端战略要塞麻拉港的意义，随同访问的外务省官员称，“利用各种机会测试海上自卫队舰艇能否进得去港口很重要”。
报道称，河野在2017年9月日美印外长会谈中提及瓜达尔港，呼吁“日美印强化战略性靠港”。三方还就共同完善基础设施达成一致，日政府近期将派人前往美国进行协商。
报道认为，中国能投入丰富的资金，这对当地的政府来说非常有诱惑力。日本外务省官员坦言，“中国的基础设施开发‘快速、便宜’，所以将紧紧盯住中国”。
报道称，对抗措施是极为困难的，但海上自卫队的所谓“战略性靠港”可以发挥维持港口设施开放性的警告作用，海上自卫队相关人士称，“如果不是以一次性停靠的‘点’，而是以‘面’来实施，冲击力将会更大”。
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