日中小企业主苦于“后继无人” 或致损失约22万亿日元GDP

日媒称，占日本企业数量99%的中小企业，许多陷入事业停歇的危机。在70岁以上的中小企业主中，约一半还没有确定接班人。这样下去，可能损失约22万亿日元（约合1.3万亿元人民币）的国内生产总值（GDP）。
据《日本经济新闻》2月27日报道，担心竞争力降低的中央政府已与地方政府等一道采取行动。在新的经商机会涌现的同时，外国企业也希望收购优良的企业。中小企业正处于大歇业时代的最前线。
在中小企业集中的东京都大田区，从事金属加工的菱沼制作所于2017年底停业。前社长菱沼繁俊在昏暗的工厂里惋惜地摸着机器说：“机器停止运转的工厂没有热气，冷冷清清，让人感到寂寞。”该制作所专门生产电梯相关产品，经营上是盈利的。但由于没有接班人，菱沼繁俊关闭了从父亲手中继承下来、经营了60年的公司。
在大田区，在高速增长期曾非常兴旺的工厂正纷纷消失。工厂最近由原来的近1万家急剧减少到3000家。制造业技术革新使得需求减少虽是原因之一，但缺少接班人是一个更大的原因。
日本经济产业省称，中小企业主的年龄多在65至69岁之间，平均退休年龄为70岁。随着企业主的老龄化，关闭的企业急剧增多。东京商工研究所的调查显示，2017年停业/解散的企业达2.8万家，这一数字在最近10年中增加了三成。
据经产省估算，如果对这一问题放任不管，到2025年，可能累计导致约650万人失业，损失约22万亿日元的GDP。问题的严重性在于，停业的企业中，约半数是赚钱的。企业主即便希望保住公司，却找不到接班人，不得不关闭公司。
为防止可持续经营的企业被迫关闭，中央政府、地方政府、东京商工会议所、金融机构等联合组成了发展援助委员会。政府6日在内阁会议上通过了计划，把今后10年定为事业继承集中实施期，设定了每年签署2000个合并收购项目的目标，还大幅优化了为继承事业提供便利的税制措施。
发挥核心作用的是全国范围内的事业继承援助中心。税务师、律师等专家会与企业主进行洽谈。在东京，东京商工会议所等组织已开始走访60岁以上的企业主，希望他们考虑接班人问题。
从事医疗设备制造和批发的某公司社长松村谦一回忆说：“遇到了一家好企业。”2017年，他把股份卖给了埼玉县的一家电线电缆企业。他委托事业继承援助中心寻找买家，通过中介公司谈妥了条件。松村谦一现在仍作为公司社长推动公司进军海外，而收购方企业表示，希望他慢慢培养接班人。
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