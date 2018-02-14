奥巴马为自己肖像揭幕 笑言不满白发招风耳

综合报道，美国前总统奥巴马和妻子米歇尔12日在华盛顿的史密森尼国家肖像馆为两人的肖像揭幕。揭幕时，奥巴马对肖像中自己的白发和招风耳开玩笑，还夸赞了米歇尔迷人和性感。
据报道，华盛顿国家美术馆委托非洲裔画家威利和谢拉德，为奥巴马夫妇的画像操刀。据悉，美国国家肖像馆会收藏每一任美国卸任三军统帅的肖像，但与过去总是正襟危坐的传统肖像不同，奥巴马夫妇肖像的画风截然不同。
报道称，在威利的画中，奥巴马严肃地坐在一张木椅上，背景是绿叶繁花。米歇尔则穿着一件几何图样长裙，她也坐在椅子上，一只手托着下巴，另一只手放在膝盖上。
奥巴马赞扬了谢拉德所画的米歇尔肖像，感谢谢拉德细腻地捕捉到米歇尔的优雅、美貌、智慧、迷人和性感。
对于自己的肖像，奥巴马则开玩笑地说自己“不够好看”。奥巴马称，“我尝试说服威利少画一点白发，但他的艺术品德不容许他这么做。我也尝试说服他把耳朵画小一点，但也没用。”
据报道，这是国家肖像馆的总统或第一夫人肖像首次由黑人画家操刀，作品于12日首度亮相。
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