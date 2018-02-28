俄将打造新航母综合体：核航母搭配苏-57舰载机

国际文传电讯社2月25日报道称，俄罗斯国防部海军军事教研中心舰艇制造和武器研究所所长尼古拉·马克西莫夫，在接受红星电视台采访时表示，俄将为海军打造新的航母综合体，包括航空母舰、舰载机编队和基地。
新航母将跳板和起飞助推装置集于一身。海军军事教研中心舰艇规划部主任弗拉基米尔·佩佩利亚耶夫说：“如果把跳板和起飞助推装置合二为一，我们就能增加飞机的起飞重量。”
克雷洛夫国家科研中心水面舰艇设计部主任瓦连京·别洛年科表示，新航母可以搭载俄罗斯第五代战机苏-57。他说：“如果作出决定，就可以把它（苏-57）改为舰载机。”
俄联合造船集团总裁阿列克谢·拉赫马诺夫此前指出，新版国家军备计划安排了关于新航母的“某些工作”。
据悉，克雷洛夫中心已经拿出了未来航母——23000E风暴级的设计方案。航母长330米、宽40米、吃水深度11米、最大航速30节，可搭载90架飞机和直升机。
另据塔斯社2月26日报道称，俄罗斯副总理罗戈津称，普京总统已经签署了2018年至2027年的国家军备计划。
罗戈津在接受《生意人报》采访时说：“是的，总统已经签署了该文件。”
罗戈津指出，过去几个月里，国家军备计划草案在从叙利亚获取的数据基础上得到了修改。他解释说：“对武器装备在战斗环境下的表现进行了综合评估，评估了新式武器系统在极端外部条件下的作战效率。这首先指的是温度机制、静态和动态的防尘测试。总共有200多个型号的武器装备被启用。”
他表示，分别来自50多家军工企业的专家队伍定期在叙利亚赫迈米姆空军基地和塔尔图斯海军基地开展工作。
国家军备计划是一份更新军队武器装备的中期规划文件，由国防部会同其他相关部委和军工企业，在分析和评估俄罗斯国家安全现状及潜在威胁的前提下起草。
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