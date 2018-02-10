美媒文章：俄罗斯重返美国后院 与拉美多国交易军火

美国《华尔街日报》网站发表题为《冷战再现，俄罗斯重返美国后院》的文章称，俄罗斯正逐渐在靠近美国海岸的加勒比地区站稳脚跟。莫斯科在冷战后放弃了该地区，如今又带着投资、外交和军事硬件逐步重返这里。
文章称，近几个月来，俄罗斯与小国格林纳达建立了多层面的关系。许多美国人记得这个国名，因为里根总统1983年向该国派兵，以防止那里继古巴之后出现又一个左翼革命政府并在加勒比地区壮大声势。
设在伦敦的咨询公司加勒比理事会说，如今俄罗斯在加勒比地区的存在“比冷战结束后的任何时候都更强大”。
俄在西半球行“软实力”
文章称，与发生古巴导弹危机和存在核战争忧虑的冷战时代相比，美俄当前的区域对抗牵涉的利益较少。
但是，这未能终止加勒比和拉美地区的影响力争夺战。目前担任白宫办公厅主任的约翰·凯利将军曾负责美军南方司令部。他在2015年指出，普京总统的俄罗斯正在该地区挑战美国。
凯利的继任者库尔特·蒂德将军去年附和了这种说法。他说，俄罗斯“试图利用软实力手段挑战美国在西半球的领袖地位”。
文章称，美国国务卿雷克斯·蒂勒森1日动身出访墨西哥、阿根廷、秘鲁、哥伦比亚和牙买加。华盛顿可以借此机会强化地区关系。
俄罗斯正在开辟自己的渠道。格林纳达去年夏天在莫斯科开设使馆，让出生在苏联、具有美国和格林纳达双重国籍的公民奥列格·菲勒出任大使。去年9月，有11.1万人口的格林纳达和有1.4亿人口的俄罗斯互免签证。
对格林纳达来说，这一切都与投资、贸易和旅游有关。
文章称，菲勒出生在乌克兰，倡导拓展与莫斯科的关系。他说：“俄罗斯是我们通往欧亚大陆的门户。我认为这是一个巨大的市场。”
两国政府正在酝酿农业、能源、房地产和技术领域的协议。
美国海军官员今年1月说，他们在加勒比地区发现一艘俄罗斯间谍船驶向佛罗里达州沿海。去年，美国发现同一艘船——“维克托·列昂诺夫”号军舰——出现在康涅狄格州和佐治亚州沿海。
有些专家认为俄罗斯此举是蓄意挑战美国在该地区的领导地位，意在回应俄罗斯官员看来是美国和北约入侵东欧的举动。
文章称，美国陆军军事学院战略研究所拉美问题副教授埃文·埃利斯说：“俄罗斯是在设法向美国发出战略信号……如果你在我们周边晃悠，我们也可以在你家后院晃悠。”
与拉美多国交易军火
俄罗斯对拉美的兴趣在20世纪90年代减弱，但在2008年的俄罗斯-格鲁吉亚战争后再度恢复。当时，旧日苏联的盟友丹尼尔·奥尔特加已经成为尼加拉瓜总统，承认从格鲁吉亚分裂出来的阿布哈兹和南奥塞梯是主权国家。
很快，奥尔特加就接到了俄罗斯运输直升机送来的大量货物。同样在2008年，俄罗斯与委内瑞拉海军举行了加勒比海演习。
文章称，在接下来的六年里，俄罗斯的武器出口机构——俄罗斯国防产品出口公司——与不少拉美国家达成了武器交易。
斯德哥尔摩国际和平研究所说，从2001年到2013年，俄罗斯向拉美销售了价值145亿美元的武器，大约相当于该地区武器进口的40%。普京访问了阿根廷、巴西、古巴和尼加拉瓜。
俄罗斯在那之后实施的计划包括：2015年与尼加拉瓜达成了允许俄罗斯军舰进入其港口的协议；在玻利维亚开采天然气和展开核研究；在厄瓜多尔兴建一座水电站；俄罗斯铝业联合公司在牙买加和圭亚那运营铝土矿，其首席执行官奥列格·杰里帕斯卡一直在履行与克里姆林宫的利益密切相关的商业协议。
文章称，俄罗斯企业和政府机构还在古巴经营汽车制造、发电和石油业务。石油巨头俄罗斯石油公司与国有的委内瑞拉石油公司关系密切。
格林纳达卫生、社会保障和国际商务部长尼科拉斯·斯蒂尔说：“我们要保持传统关系，但我们同时也谋求建立新关系。我们不能指望一个岛国独立发展。”
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