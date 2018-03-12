华人企业家杨安泽将竞选美国总统 口号：人性至上

“我是杨安泽，我要参加美国2020年总统大选。”
近日，纽约华人企业家杨安泽宣布有意参加美国2020年总统大选。他不仅是美国史上第二位宣布参选总统的华人，其“剑走偏锋”的竞选口号，也成热议的话题。
据《纽约时报》的报道，目前杨安泽的竞选广告、标语、网站已经全部上线。他表示，有意代表民主党参选。去年11月，他已经向联邦选举委员会（FEC）提交了书面申请。截至2月14日，杨安泽已募到大约13万美元的竞选资金，其中大多来自其他华人企业家的捐赠。
报道称，杨安泽是目前民主党内众多候选人中唯一一个以“人性至上（Humanity first）”为口号、关注自动化和机器人议题的候选人，他认为“自动化可能给全人类带来毁灭”。杨安泽主张联邦政府每月给每个18至64岁的美国人发放1000美元的“自由红利（Freedom Dividend）”，让每个人都能够维持起码的稳定生活。
《纽约时报》认为，这是一个不常见的竞选切入点，其他民主党竞选人一般会将目光集中在“移民政策”、“重返气候协定”、“税改问题”上。而杨安泽的“人性至上”，被外界形容为“危言耸听”、“对科技持怀疑态度”。
在宣布有意参选后，杨安泽在今年1月对外首次接受采访。他补充道，自动驾驶车辆会使社会失去安定，上百万卡车司机失去工作，而他们有94%是男性，平均只有高中或一年大学学历。
“仅自动驾驶汽车就足以制造街头暴动，而同样的情况将在零售业、电话中心、速食业、保险公司、会计公司等各种行业不断上演。”他在采访中如此说道。
杨安泽1975年生在美国纽约州，父母都来自中国台湾。他毕业于哥伦比亚法学院，先后成立“曼哈顿备考”（Manhattan Prep）和美国创业（Venture for America）两家机构。后者让其成为美国财经杂志《Fast Company》眼中的“全球100位商界创新人士”。
同时，杨安泽也是史上美国史上第二位宣布参选总统的华人。不过与前辈——已故的共和党参议员邝友良相比，杨安泽并无政治背景优势。
祖籍广东的邝友良，于1906年出生于夏威夷檀香山。他于1959年至1977年以共和党人身份担任联邦参议员，在该职位上为亚裔创立先河。（澎湃新闻）
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