泰国11岁女孩成伦敦时装周化妆师 4岁开始自学化妆

泰国尖竹汶府一名年仅11岁的小女孩Natthanan，以一个化妆师的身份参与了今年的伦敦时装周幕后工作，为一众国际超模化妆，回国后受到当地媒体争相报道。
Natthanan从3岁开始对化妆十分感兴趣，4岁她就开始在网上自学化妆，5岁的时候她在视频网站上开了自己的频道，讲解化妆。一开始Natthanan的手法有些幼稚，效果也不怎么好。但她每天努力不懈地学习，还在妈妈的帮助下，她报名了职业化妆培训课开始系统学习专业化妆。到9岁时，Natthanan已经成为了泰国小有名气的小小化妆师，有许多人慕名而来，希望Natthanan给她们化妆。
Natthanan开始一边上学，一边开始利用休息时间帮顾客化妆，每次收费100到200元人民币不等。小小年纪的她，靠着在业余时间帮别人化妆自己赚学费，帮着爸爸妈妈减轻负担。随着Natthanan年龄增长，她前往曼谷拜师学艺。随着Natthanan的化妆技术日益精湛，老师帮她联系上美国的学校，打算等她再大一点就送她去美国上学，继续深造。不仅如此，老师还主动帮她联系到了进入伦敦时装周后台担任化妆师的工作机会。这是第一次Natthanan凭借着自己的努力和机缘，闯上国际舞台站在了世人的面前。
谢幕的T台上，Natthanan站在一群经验十足的成年化妆师身边自信满满。在接受采访时，她真诚而难掩激动的说：“其实，在来到伦敦之前我特别紧张，但是当时装周的所有化妆任务都结束之后，我彻底放松了。站在T台上的那个时刻，是我最最荣耀的时刻。”
如今，泰国的各大媒体开始对这个传奇的小女孩争相采访。面对镜头Natthanan表示：坚持做自己喜欢的事情，才能实现梦想。
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