当总统1年身家缩水 特朗普福布斯富豪榜狂跌222名

根据《福布斯》杂志周二发布的2018年全球亿万富豪榜，美国总统特朗普身家为31亿美元，担任总统一年财富缩水4亿美元，从2017年的第544位下降至第766位。福布斯给出的资产缩水原因是纽约曼哈顿市中心房地产市场的疲软和高尔夫球场生意不佳。
虽然现在特朗普可能并不在意这份榜单，但他曾经为此“大光起火”，早在2015年9月《福布斯》发布400名最富美国人排行榜时就曾遭到这位地产大亨“破口大骂”。特朗普当时自诩身家超过100亿美元，但榜单两年前只承认他拥有45亿美元，令特朗普深感“没面子”。他在一份访谈中大骂《福布斯》杂志“无能、沦丧”，竟然低估了他的财富值。2017年，这位美国历史上首位亿万富翁总统资产再次缩水10亿美元，至35亿美元，排名下滑220位，位列第544位。
回到榜单本身，亚马逊创始人贝索斯以1120亿美元首次登顶，比2017年增加392亿美元，是榜单1987年成立以来的最高纪录。去年榜首，近24年内18次占据榜首的微软创始人比尔盖茨以900亿美元退居次席，财产新增40亿美元，股神巴菲特位居第三，去年美股的强劲走势令其资产增加84亿美元，至840亿美元。
榜单显示，2018年共有来自72个国家和地区2208名（2017年为2043人）亿万富豪上榜，总身价达9.1万亿美元，较去年增长18%，平均净财富为41亿美元，再次创下纪录。前20位富豪的净财富总额创历史新高，达1.2万亿美元，高于2017年的9688亿美元。《福布斯》写道，超级富豪们正在变得更加富有，富豪之间的差距及他们和普通人的距离正越来越大。
分国别看，美国有585人上榜名列第一，中国有385人位居第二，马化腾成为中国和亚洲首富，其身家达到453亿美元，排名第17。马云身家390亿美元，排名20。其后是李嘉诚身家349亿美元，排名23、许家印身家303亿美元，排名24、李兆基身家303亿美元，排名24、王健林身家300亿美元，排名26。德国上榜123人，位居第三，也是欧洲第一，印度上榜119人，俄罗斯上榜102人。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost