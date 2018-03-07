日本海上自卫队欲购大型油船 意图强化东海存在

据路透社3月5日报道称，两名熟悉相关计划的消息人士称，日本海上自卫队希望采购其首艘油船，用于向冲绳运输燃油。
报道称，海上自卫队需要一艘能够向冲绳基地运送30万桶燃油的油船，这里储存着在该地区巡逻军舰所需的燃油。
上述消息人士称，这项采购计划将被纳入一份防务评估报告，该报告列出了2019年4月之后5年中的装备采购计划。
其中一名匿名消息人士说：“舰艇返回它们在九州岛的基地加油花费的时间太长，因此更多舰艇转而停靠冲绳加油。”
报道称，随着中国在东海的军事力量增强，日方的行动也正在加强。
另一名消息人士刚刚参观完冲绳基地。该消息人士说：“在冲绳军事基地的部署活动已经加强两三倍，但那里没有足够空间扩充容纳能力。”
报道称，自卫队冲绳基地的物资供应目前由商业运输方负责，在合同签署后其通常需要两个月完成运输。随着海上行动增多，燃油仓库的管理难度增加，导致海上自卫队预测未来需求的难度加大。
这两名消息人士称，预计这艘油船将花费“数百亿日元”，该船最多需要20名船员。
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