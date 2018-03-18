美中贸易战 中国留学生签证或受威胁

特朗普政府发起的“美中贸易战”或会打击美国高等教育产业，而该行业属贸易顺差业。
《华尔街日报》报道，据悉，白宫正在考虑限制中国留学生签证，而这也是针对北京贸易战当中的一部分措施。美方指责中方侵犯其知识产权法并存在其他一些不当行为。一名白宫官员说，针对中方的一系列措施(包括关税措施)，将于本月晚些时候公布。
长期以来，美国在与中国和世界其他国家的商品及服务业上存在着巨大的贸易逆差。但美国的教育产业却一直是贸易顺差行业，而且这很大程度上归功于中国。
外国留学生向美国缴纳学费，这使美国的学校成为了全美最成功的出口产业。
2016至2017学年，进入美国大学的中国留学生数量大约占110万国际生的1/3，即中国留学生人数占比最高。中国学生一直以来都很珍视能进入美国高校的机会，因为这些学校在世界范围内名列前茅。
当这些国际生和他们的家人向美国大学缴费时，这被认为是一种出口，因为资金是从外国流入了美国。
据商务部数据显示，2016年，外国学生给美国教育机构缴费394亿美元。而这一数字主要显示出留学生所缴学费费用，还不包括他们对其他商品和服务的支出，比如他们要租房、购买衣服和食物。
与此形成对比的是，同年美国留学生海外留学只花费76亿美元。这意味着美国在教育产业方面的盈余接近320亿美元。这一数字接近美国民用航空产业去年430亿美元的贸易顺差额。
一些经济学家称，在贸易方面打击中国，也可能会无意中伤害了美国。
（纽约侨报网）
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