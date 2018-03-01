“红二代”陈小鲁突然在海南去世

日前，中共已故元老陈毅之子陈小鲁因病在海南突然去世，终年72岁。
据陈毅之子、中国人民对外友好协会前会长陈昊苏告诉大陆微信公众号“政事儿”，陈小鲁于2月28日在海南因心脏病去世。
另据大陆微信公众号“时事前沿”消息，陈小鲁妻子粟惠宁向亲朋好友发出信息说，“我们最挚爱的亲人陈小鲁因急性大面积心肌梗死，在海南三亚301医院抢救无效，于2018年2月28日不幸辞世，妻子粟惠宁携子正国儿媳李斐妍泣告。”
据了解，陈小鲁2月28日白天都很好，上午夫妻俩一起从海口开车返回亚龙湾，中午在万宁朋友家吃饭……到晚上21:20，陈小鲁准备洗澡睡觉，解大便很用力，然后就说了一句：“小惠，我不好！就倒下了。”粟惠宁叫120急救车把陈小鲁送往海棠湾301医院的路上，他就没有心跳呼吸了，到医院瞳孔都散了……
3月1日，陈小鲁之子陈正国在微信朋友圈发文称：天气转暖了，以为春天不远了，马上就要3月了，一切却都停在了这个恼人的冬天，所有的记忆都是那么近却变得遥不可及，没有来得及多说一句……愿天国之路平坦无碍，累了一生，该歇歇了……
公开资料显示，陈小鲁，1946年7月生于山东，曾任军方第39军244团政治处主任；1985年，陈小鲁从英国回国，结束了四年多的驻外武官生涯，到北京国际战略问题学会任研究员。其后陈小鲁选择了“中央政改研讨小组办公室”任职。1992年以上校军衔转业，此后任（海南）亚龙湾开发股份有限公司总经理，标准国际投资管理公司董事长、博时基金管理有限公司、江西长运股份有限公司独立董事等职。
今年2月23日，安邦保险集团前董事长吴小晖以涉嫌集资诈骗、职务侵占的罪名被起诉。大陆媒体曾披露吴小晖与陈小鲁的关系，指陈小鲁才是安邦的“实际控制人”。后来陈小鲁公开回应称，他就是顾问，一咨询，二站台，无股份，无工资。
此前，陈小鲁曾公开为文革中批斗老师的行为道歉引关注。2013年10月7日，陈小鲁在其母校北京八中组织了一场文革道歉会，代表八中当年伤害过老师的校友，向老师道歉。陈小鲁文革中曾是北京八中革委会主任，“造反派”学生领袖。陈小鲁表示，希望现在的孩子们能了解文革那段历史，不要重演这段历史，不要斗争任何人。
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