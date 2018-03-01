日男性强乘女性专用车厢不道德？男性:又不是色狼

在日本首都圈，男性强行使用女性专用车厢已成为一种普遍现象。乘用的男性声称，乘坐女性专用车厢又不违法。的确，日本法律没有规定男性一定不能乘用女性专用车厢。但JR地铁方面表示，“没有强制要求，但这是礼仪和道德问题”。
据日本livedoor新闻网报道，2月16日，东京地铁有3名男性进入了女性专用车厢。车厢内的女性高声喊道：“下去”、“请配合一下”。男性反驳道，“凭什么，我是色狼吗”。车厢内一片混乱，女性们齐呼“下去！下去！”。
其他车次的女性专用车厢也有3名男性进入，并与女性乘客们发生了冲突。车站工作人员赶来了也没能制止争吵，有女乘客表示“跟男的待在同一个车厢太可怕了”，也有女性打电话报警。这时有人按了紧急制动按钮，电车停了下来，造成晚点15分钟。
此事发生5天后，JR京滨东北线又发生类似情况。“乘坐了又有什么问题？”“即使乘坐了被女性说的几率只不过几十分之一”。他们主张，“乘坐也不违法，这只是我们是否愿意配合的问题”。
在日本首都圈京都大阪神户的近畿圈以及札幌、名古屋的轨道公交系统，女性专用车厢很普及，这是为防止女性受色狼侵害的一种对策。其实，儿童及残疾人也可以使用。不过对于要赶时间的上班族男性而言，与其要迟到，他们更愿意直接乘坐人数较少的女性专用车厢。
律师菅野朋子表示，“如果采取强制力驱赶可能会违反宪法。除非将男女完全隔离，否则根本没法防色狼骚扰，女性专用车厢只是一个手段，不能解决根本问题”。
主持人羽鸟慎一则认为，“一定要坚持女士优先的礼仪？不能互相让步吗？如果有人快迟到了，也不能做出一点改变吗？”
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