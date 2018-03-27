俄媒称前间谍手机GPS信号曾中断 中毒前或与某人秘密会面

俄媒称，导致斯克里帕尔父女中毒的是A234毒剂，属于前苏联研制的“诺维乔克”类神经毒剂，但俄罗斯坚决否认自己牵扯斯克里帕尔中毒案。另外，俄罗斯国防部称有证据证明美国可生产“诺维乔克”毒剂。
据俄罗斯卫星通讯社网站3月26日报道，俄罗斯军总参谋部情报总局前特工斯克里帕尔和女儿尤利娅在中毒当天可能在索尔兹伯里与某人秘密会面。
俄罗斯卫星通讯社援引英国媒体的报道称，中毒事件事发当天，斯克里帕尔和女儿手机的GPS有4个小时没有发送定位信号，参与调查的专家不排除这段时间两人的手机处于关机状态。
消息人士称：“最有说服力的解释，是他们的手机在出事当天上午处于关机状态。最有可能的原因是他们当时计划与某人见面，不想被人追踪。这符合斯克里帕尔当情报人员时使用的工作方法。”
该信息没有得到官方证实。
3月4日，前俄英双重间谍谢尔盖·斯克里帕尔及其女儿尤利娅在英国索尔兹伯里被发现失去意识。据英国政府消息，导致斯克里帕尔父女中毒的是A234毒剂，属于前苏联研制的“诺维乔克”类神经毒剂。英国指责俄罗斯与此事有关。俄罗斯则坚决否认自己牵扯斯克里帕尔中毒案。
另据俄罗斯卫星通讯社网站3月26日报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，莫斯科认为，英国就俄总参情报总局前上校谢尔盖·斯克里帕尔中毒案的指控类似于土匪，需要应对这一挑衅。
佩斯科夫25日在接受NTV电视台“一周总结”节目采访时说：“这是前所未有的粗鲁，主要问题是谁都没有遇到过这种情况，即在某方面指责一个国家的时候，甚至无法说清楚，也不试图这么做。我们认为，这种国际事务完全是史无前例的，类似于土匪。其背后是什么？英国国内的麻烦，或者英国与其盟友相互关系方面的麻烦，或者其它什么？这大概不是我们的事，我们的事情是如何应对这种挑衅。” 他补充说，俄罗斯总统普京保持着“绝对冷静，绝对克制”。
此外据俄罗斯卫星通讯社网站3月26日报道，俄罗斯国防部科研中心化学分析管理实验室负责人伊戈尔·雷巴利琴科称，俄罗斯有文件可证明美国曾开发“诺维乔克”毒剂。他表示，早在1998年，俄罗斯专家就在美国国家标准局光谱资料库发现有关致命有机磷物质的资料。
雷巴利琴科在俄罗斯第一频道“周日晚与弗拉基米尔·索洛维约夫有约”节目中说：“从这种物质的名称判断，这就是‘诺维乔克'--A234毒剂。”
他指出，这种化合物进入了美军化学研究和开发中心的资料库。
雷巴利琴科说：“这件事中最有趣的细节是：资料库原本只应当扩张补充，在往后添加越来越多物质，但我们现在找不到这条记录。”他强调，他无法解释记录去了哪里。
雷巴利琴科还认为，移民美国的化学家维尔·米尔扎扬诺夫书中公开的公式使得在任何有条件的试验室制备“诺维乔克”毒剂成为可能。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost