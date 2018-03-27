美贸易逆差根源不在中国 未来还会增加

美媒称，能否针对某个产品或者某些国家出台政策解决贸易逆差问题，美国摆脱对外国石油依赖的历史值得借鉴。
据美国《华尔街日报》网站3月25日报道，2009年，美国贸易逆差的近一半为一种商品所致：石油。事实上，美国确实克服了石油逆差问题以及对石油输出国组织成员的贸易逆差问题。然而，美国整体的贸易逆差并没有因此缩小，近几年反而扩大了。
报道称，美国在石油方面的经历显示，无法通过瞄准某个产品或某个（某些）国家减少贸易逆差。
在2005年左右，美国每天进口石油超过1000万桶。美国国内油田的产量相当于进口量的一半，连续30年呈下降趋势。
北达科他州和得克萨斯州发现页岩油后引发了一股“黑金”热，堪比历史上几次规模最大的石油热。从2011年到2015年，美国国内石油产量上升78%，轻易地超过进口量。相比之下，20世纪70年代末在得克萨斯州和俄克拉何马州的石油热仅让美国石油产量提升7%。
报道称，美国石油涌向全球市场，让油价一路走低。在2015年底，美国国会取消了实施达40年之久的石油出口禁令。到2017年11月，美国石油日产量超过1000万桶，达到近半个世纪以来的最高水平。
然而在美国解决石油逆差的同一个10年，其石油产品以外的贸易逆差却呈爆发式增长。整体贸易逆差尽管相比2005年左右有所减少，但近年来一直呈扩大趋势，尽管其中最大一个逆差源头已经消失。
报道称，加利福尼亚大学圣迭戈分校经济学家詹姆斯·汉密尔顿说：“出现贸易逆差，并不是因为我们进口了这种或那种商品。贸易平衡主要取决于美国居民和企业在购买商品和服务上的支出与相关产出的状况。如果支出大于产出，那么我们需要进口。”
在页岩油繁荣时期，美国的石油产量攀升，但国内经济其他领域的支出上升幅度更大。
报道称，贸易平衡显然反映着美国人的投资和储蓄情况。当国内储蓄无法满足投资需求时，这部分差额就由外国来补足。低储蓄导致更大的贸易逆差。相反，储蓄率高的国家如德国和中国，就会出现贸易顺差，从而为其他国家的消费和投资提供融资。
美媒称，能否针对某个产品或者某些国家出台政策解决贸易逆差问题，美国摆脱对外国石油依赖的历史值得借鉴。
据美国《华尔街日报》网站3月25日报道，2009年，美国贸易逆差的近一半为一种商品所致：石油。事实上，美国确实克服了石油逆差问题以及对石油输出国组织成员的贸易逆差问题。然而，美国整体的贸易逆差并没有因此缩小，近几年反而扩大了。
报道称，美国在石油方面的经历显示，无法通过瞄准某个产品或某个（某些）国家减少贸易逆差。
在2005年左右，美国每天进口石油超过1000万桶。美国国内油田的产量相当于进口量的一半，连续30年呈下降趋势。
北达科他州和得克萨斯州发现页岩油后引发了一股“黑金”热，堪比历史上几次规模最大的石油热。从2011年到2015年，美国国内石油产量上升78%，轻易地超过进口量。相比之下，20世纪70年代末在得克萨斯州和俄克拉何马州的石油热仅让美国石油产量提升7%。
报道称，美国石油涌向全球市场，让油价一路走低。在2015年底，美国国会取消了实施达40年之久的石油出口禁令。到2017年11月，美国石油日产量超过1000万桶，达到近半个世纪以来的最高水平。
然而在美国解决石油逆差的同一个10年，其石油产品以外的贸易逆差却呈爆发式增长。整体贸易逆差尽管相比2005年左右有所减少，但近年来一直呈扩大趋势，尽管其中最大一个逆差源头已经消失。
报道称，加利福尼亚大学圣迭戈分校经济学家詹姆斯·汉密尔顿说：“出现贸易逆差，并不是因为我们进口了这种或那种商品。贸易平衡主要取决于美国居民和企业在购买商品和服务上的支出与相关产出的状况。如果支出大于产出，那么我们需要进口。”
在页岩油繁荣时期，美国的石油产量攀升，但国内经济其他领域的支出上升幅度更大。
报道称，贸易平衡显然反映着美国人的投资和储蓄情况。当国内储蓄无法满足投资需求时，这部分差额就由外国来补足。低储蓄导致更大的贸易逆差。相反，储蓄率高的国家如德国和中国，就会出现贸易顺差，从而为其他国家的消费和投资提供融资。
报道称，美国无法减少贸易逆差的一个主要原因就是它同时存在财政赤字问题。
当政府借贷上升时，它需要从一些渠道融资。国内消费者可能大幅提升储蓄的积极性，购买国债——这会抑制消费，但现实中没有出现这种情况。这让一些资金宽裕的国家成为美国的最大债权人——这些国家的储蓄率高，出口额超过进口额。
报道称，汉密尔顿说：“如果说我们希望借到大量资金用于财政运转，但又不希望从其他国家借贷，因为后者意味着贸易逆差，那么从政策角度看这是自相矛盾的做法。”
美国国会和特朗普政府制定的大规模减税和增加开支等政策，将在未来几年让财政赤字超过1万亿美元。这意味着贸易逆差还会增加。
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