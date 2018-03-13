要想富，拼曾祖父？研究称德国人社会阶层攀升难度大

德媒称，一项最新的研究结果显示，德国人的社会地位很大程度上取决于其家庭出身，甚至可以追溯到曾祖父母一辈。研究者指出，相比其他国家，德国人要实现代际社会阶层攀升的难度更大。
德国之声电台网站3月12日以《要想富，拼曾祖父？》为题报道称，这项研究由德国基尔世界经济研究所以及西班牙马德里大学共同进行，研究人员分析了众多家族在20世纪前后四代人的社会地位，发现在能够决定一个人社会地位的各种因素中，大约有60%的因素能够从上一代传递给下一代，这些因素既包括遗传天赋，也包括社交关系网。
研究指出，曾祖父母的教育水平以及职业状况对其曾孙辈依然具有显著影响。该研究项目的负责人、经济学家布劳恩博士说：“这意味着，在德国，社会不公只能很缓慢地消除。曾祖父母的社会地位越低，他们的曾孙辈现在的社会地位也越低，长辈的低社会地位会成为后代的负担，阻碍其向更高阶层流动，这种作用在四代之后依然存在。”相应地，那些有着高阶层曾祖父母的人，今天的社会地位也相对较高。
报道称，这项研究也推翻了以往多项研究的结论。此前，不少学者都认为，一个人的社会地位大约只有30%～40%取决于父母，社会不公对家族造成的影响能够很快被消除。基尔世界经济研究所的学者指出，以往的研究缺乏可靠的代际社会流动数据，只分析了父母与子女两代人的数据。布劳恩说：“我们现在分析了两代人以上的数据，从而能够有效消除‘测量误差’。”
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