脸书再被曝隐私风波:涉秘密收集安卓用户通话资料

社交网站脸书（facebook）的5000万用户个人资料外泄风波没完没了，在创办人扎克伯格周日于9份英美大报登报向用户道歉的同一天，公司又被揭发涉自2015年起收集Android手机的脸书用户通话及短讯记录，包括通话对象及时间等资料，陷入新一波公关灾难。
数据分析公司“剑桥分析”早前被揭违规收集脸书用户数据，影响美国总统选举，脸书被批评保障用户不力。香港《晴报》3月27日报道称，网站“Ars Technica”报道，有多名Android手机用户表示，当翻查脸书向他们收集的资料时，发现当中包括2015年以来的通话纪录，连联络人名称、电话号码、通话时间及短讯都记录在内。
脸书其后回应及解释，数据是用于脸书Messenger联络人排序，目的改善推荐显示脸书朋友的方法，也令用户更易找到想联络的人。该功能在2015年在脸书Messenger首度引进，然后加进脸书Lite之中。
脸书又强调，收集用家通话及短讯资料等功能，其实可以关闭，当收集资料之前也会征求Android用家同意，及将之安全地储存到保安严密的服务器，强调绝不会将资料对外出售或分享予第三方程序。
仅4成美国民众信任脸书
脸书创办人兼行政总裁扎克伯格在9份英美报章刊登全版广告声明，再就泄漏5000万名用户资料予数据公司“剑桥分析”道歉。扎克伯格说，公司有责任保护用户个人信息，“若做不到，就不配提供服务”。他指公司明显违背用户的信任，对未能阻止事件感到抱歉，承诺会改善，包括禁止让第三方程序获取过量信息。
汤森路透联同易普索进行民调，显示只有41%美国人信任脸书会遵守美国的私隐法例。德国《星期日图片报》的民调指，60%受访者担心脸书和其他社交媒体对民主造成负面影响。
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