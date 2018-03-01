美国中西部正迅速成为蓝领版硅谷 中端技术岗位大量聚集

美媒称，硅谷的经济引擎似乎正由中西部在驱动。美国的沿海城市已经在享受技术部门大爆发的利好，但哥伦布、印第安纳波利斯和堪萨斯城又如何呢？在经济陷入低迷多年后，其命运开始好转，财富开始增加。风险投资公司正在开拓业务。在老工业中心，初创企业开始聚集。但该地区的技术部门与沿海地区的技术部门看起来不太一样。
据美国石英财经网站2月25日报道，中西部地区正经历着“中端技术”的崛起。
与硅谷大量的、有前途的传统软件就业机会相比，中端技术就业机会在中西部地区快速增多。尽管并非官方定义，中端技术就业机会可以被定义为不需要大学学位、但需要技能的技术性工作：就职者只需接受集中的、有针对性的就业培训或者职业课程教育，就像过去工业行业中的蓝领。
随着软件和硬件成为美国经济增长的基础，越来越多的技术性就业机会成为蓝领岗位。旧金山一家风投公司的投资者、连续创业者帕特里克·麦肯纳说：“现代工厂的岗位是中端技术岗位。”他专门将这类就业带到中西部地区。
应石英财经网站之请，布鲁金斯学会对劳工统计局的数据进行处理，以了解这类就业机会集中在哪儿，以及它们是否在增多。我们对美国12个主要城市（大部分位于中西部地区）进行了抽样，这些城市都有繁荣的工业历史。我们分析其就业数据，并从职位和教育程度两方面来解析它们。中端技术就业机会被定义为“计算机和数学岗位”，其中30%及以上的员工没有学士学位。即使在这一非常狭隘的定义（有多得多的低端技术就业机会不包含在政府数据中）中，它也包含了91.4万名计算机系统分析师、计算机网络架构师以及支持专员等。
结果显示出明显趋势。在中西部主要大都市区，中端技术就业机会占所有技术性就业机会1/4以上。这些地区包括：俄亥俄州的哥伦布和辛辛那提，密苏里州的圣路易斯，密歇根州的底特律，田纳西州的纳什维尔，以及横跨明尼苏达州和威斯康星州的明尼阿波利斯-圣保罗都会区。仅在上述这些城市中，就有超过10万人被此类岗位聘用。在硅谷的核心地区，这一比例从未突破过20%。尽管分析人士没有将所有城市都包含在内，但它揭示了中西部地区的技术部门沿着不同于硅谷的道路在演变的趋势。
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