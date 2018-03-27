韩美就FTA修订关键问题达成协议 韩拟投更多人力应对争端

韩媒称，韩国产业通商资源部26日称，韩国同意进一步向美国开放汽车市场，以换取在修订自由贸易协定（FTA）的谈判中减免钢铁关税。
据韩联社首尔3月26日报道，韩国和美国已就一些关键问题“原则上”达成协议，并在谈判的背景下修订这项已生效6年的协定，让韩国不在美国对进口钢铁产品征收25%的关税的国家名单之列。
美国以国家安全为由向进口钢铁产品征收高关税。
产业通商资源部在一份声明中称：“双方同意韩国不在基于第232条款加征钢铁关税的国家名单之列。”
产业通商资源部称，韩国获得了年出口268万吨钢铁产品的配额，相当于过去3年内韩国平均向美国出口钢铁量的70%。超过配额部分的出口钢铁产品将被征收较高关税。
美国将对韩国产小货车征收25%关税的期限延长20年，直至2041年，该限制超出早前双方达成的最后期限。
该协定要求韩方将获得韩国安全标准豁免的2.5万辆美国汽车进口数量增加一倍，这将使5万辆美国汽车更易进入韩国市场。
此外，韩国还将放宽2021年至2025年进口的汽车的排放量标准。美国汽车制造商一直在抱怨韩国的环境法规对它们的汽车出口起到了阻碍作用。
此外，产业通商资源部还称双方并未就农业市场展开谈判，并一再强调这是其不能跨越的“红线”。
另据韩联社首尔3月26日报道，韩国产业通商资源部26日称，将投入更多人力参与贸易谈判及争端处理，以更好地应对主要贸易伙伴国日益严重的保护主义，并帮助企业以多样化方式进入新市场。
产业通商资源部称，它的重组计划获得了内阁会议的批准，这将使贸易谈判部门的员工人数从目前的280人扩至311人。
韩国正面临美国不断扩大的贸易限制，其中包括对其制造的洗衣机和太阳能板征收保护性关税及拟议之中的钢产品关税。
产业通商资源部称，将分派更多员工处理韩方与美国和中国的自由贸易协议，并强调其法律事务部门将做好准备处理在世贸组织内不断增多的贸易争端。为此，它将招募更多公务员和法律专家。
产业通商资源部称还将对各部门进行重组，以处理韩方与印度、东南亚以及俄罗斯和中亚的贸易事务，并寻求新的增长动力。
产业通商资源部在一份声明中称：“在全球贸易格局不断变化的背景之下，预计（重组计划）将增强（产业通商资源部）应对不断扩大的进口限制的能力，并更积极地捍卫国家利益。”
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