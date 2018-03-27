美艳星自曝与特朗普情史 称曾遭威胁“不要公开”

法媒称，美国成人电影女演员斯托米·丹尼尔斯在电视台3月25日播出的访谈节目中透露，在2006年7月与总统特朗普发生过关系，之后在打算公开时，遭到人身威胁。
据法新社3月26日报道，电视节目《60分钟》的这段访谈虽然没有任何惊人爆料——哥伦比亚广播公司一周多以来一直宣传该节目，却仍能让美国总统的尴尬处境雪上加霜。
报道称，自从《华尔街日报》1月份披露了一些信息以来，这是身为成人电影演员与导演的斯托米·丹尼尔斯首次公开谈论这个话题。
在访谈中，丹尼尔斯表示，2006年7月在塔霍湖高尔夫球比赛期间，与当时的纽约房地产商特朗普发生了关系。
丹尼尔斯称，两人保持了一年的联系，主要是因为特朗普许诺让她参与其主持的《学徒》节目，但此事最后没了下文。
丹尼尔斯讲述道，《近距离接触周刊》2011年曾联系她，问及两人关系。那时距离他们最后联系的日期已经过去了4年。
她说当时同意披露这段过往，得到1.5万美元的报酬。哥伦比亚广播公司指出，由于受到特朗普的律师迈克尔·科恩的起诉威胁，《近距离接触周刊》最终放弃发表相关文章。
报道称，丹尼尔斯表示，几周之后，她带着两岁女儿在拉斯维加斯的一处停车场，一名陌生人过来对她说：“别打扰特朗普。忘掉这件事。”“你女儿非常漂亮”，他看着她的女儿说“如果她妈妈发生了什么事，那就太遗憾了”之后离开。
丹尼尔斯说，她没有报警，因为感到害怕，也不认识那个人。
她在3月25日强调，她是自愿与特朗普发生关系的，并非“我也是”运动所说的性骚扰。
报道称，在他们联系的2006年至2007年间，特朗普已经与梅拉尼娅结婚，并在2006年3月第五次当上爸爸。
丹尼尔斯说曾与特朗普谈到他的家庭情况，特朗普回答说，“别担心这个，我们分屋居住”。
美国总统坚决否认与这名39岁的演员兼导演有过亲密关系——丹尼尔斯提出归还在2016年拿到的13万美元封口费。不过，特朗普的律师之一迈克尔·科恩承认曾经付过这笔钱，并说这笔钱出自其私人资金，但否认他们存在过上述关系。
丹尼尔斯的律师迈克尔·阿韦纳蒂表示，他的当事人手中握有一些证据，可以证明她与特朗普的关系。
丹尼尔斯暗示，稍后将会曝光她拥有的证据，但未提及更多细节。她在3月初向司法机关起诉，要求后者正式允许她不被保密协议所束缚。加利福尼亚州联邦法院正受理此案。
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