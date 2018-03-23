工程师巧妙攻克机器人平衡难题

英媒称，中国广东工业大学自动化学机器人工程师研制出一款可能直接源自《钢铁侠》电影的机器人，解决了机器人研发者通常面临的一个重要问题。
据英国《每日邮报》网站3月20日报道，大多数双足机器人都只能做静态运动，以小碎步向前行走，如果遇到困难的地形，或是面临某种必须跨越的障碍时，情况就变得有点难办了，有时甚至很危险。这就是为何很多机器人承担较复杂的任务或行动时会摔倒的原因——为了防止摔倒，人类可以扭动或弯曲身体，而机器人却不具备这种能力。
报道称，但是，中国制造的这款Jet-HR1机器人不会摔倒，研发者将两个涵道风扇固定在机器人的脚上，喷气引擎可以平衡它的重心，这样它就能够跨越更大的距离。
报道称，Jet-HR1只有65厘米高，重6.5公斤。它的喷气引擎重量仅为232克，但是却能够产生高达2公斤的推力，几乎相当于整个机器人重量的三分之一。所以，虽然Jet-HR1目前还不能在空中飞越，但是喷气引擎仍然能够产生足够的动力，使它能够以更快的速度完成更多的任务。
在一段视频中，可以看到Jet-HR1能够跨越37厘米宽的缝隙。要跨越这么大的缝隙，机器人必须迈出相当于腿部长度80%的步伐，Jet-HR1总共用了不到一分钟就跨过了缝隙，比以前的机器人快了很多。但如果不装风扇，Jet-HR1只能跨越8.9厘米的宽度。有了喷气引擎助力，机器人可以跨越宽度达45.7厘米的距离，大约相当于机器人腿长的97%。
研究人员认为，研究结果可应用于更多面临挑战情形的机器人，比如搜救任务机器人。它还能带来更多未来的应用，比如飞行机器人。
研究人员说：“我们或多或少受了科幻小说的启发。”“事实上，我们两年前就想到这个办法了……我们的想法是利用喷气引擎的外部力量保持机器人的平衡。”研究人员指出，喷气助推技术可在机器人的跨越能力方面推动更大进步。
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