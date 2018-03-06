俄罗斯乌克兰再爆发“天然气战争”：俄中断暖气供应 乌停课三天

外媒称，2日，乌克兰要求本国居民下调采暖强度、学校停课三天、工厂放缓生产节奏。在乌克兰下达这一命令前，俄气决定中断供气，掀起这两个邻国之间曾爆发多次的“天然气战争”。
据西班牙《先锋报》网站3月4日报道，乌克兰能源和煤炭工业部长伊戈尔·纳萨利克宣布说，“已经下令幼儿园、中小学和高等教育机构的工作全部暂停到3月6日”。此前，俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）宣布取消与乌克兰石油天然气公司（乌油气）的所有天然气供应合同，俄气作出这一决定是因为此前斯德哥尔摩仲裁法庭作出对乌油气有利的判决，而俄方取消合同的行为或将导致莫斯科与基辅之间再次爆发天然气战争。
斯德哥尔摩仲裁法庭上周下令俄气为未交付的天然气向乌油气支付逾20亿欧元（1欧元约合7.79元人民币）的赔偿款，在斯德哥尔摩仲裁法庭作出判决后，俄气在3月1日没有应约恢复对乌克兰的供气，乌克兰政府不得不在天然气储备用完之前采取措施。根据乌油气与俄气签订的2018年购气合同，双方原计划于3月1日开始每天1800万至2000万立方米的天然气供应。
报道称，最近几年，双方之间的这一商业诉讼与俄乌两国间的政治冲突同步进行，这些政治冲突包括俄罗斯吞并克里米亚以及发生在乌克兰东部的战争。
另据法新社3月4日报道，4日，乌克兰当局证实已经解决了俄罗斯中断天然气供应后国内出现的天然气短缺问题，断气形势曾令处于寒潮中的乌克兰人担忧不已。
乌克兰总统彼得罗·波罗申科在推特上声明：“我们增加了来自欧盟的天然气供应，包括波兰、斯洛伐克和匈牙利，已经完全应付了短缺。”他还表示，乌克兰如今除了自产和进口之外还有“足够的天然气库存”。
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