全球股市走势预测分歧加大 不确定因素增多

外媒称，股票的波动与日俱增，而股市策略师的意见分歧也越来越大。
据彭博新闻社网站3月5日报道，美国银行策略师迈克尔·哈特尼特牵头的团队认为，股市会出现另一次类似于2月初导致全球市值损失约6万亿美元的修正走势。该团队表示，今年的动荡走势是市场见顶过程的一部分，从企业利润到货币刺激都在达到顶峰状态。
这些策略师在一份落款日期为3月1日的报告中写道，标普500指数可能会跌至2534点，也就是最近那次10%跌幅修正走势结束的水平附近。
这个观点与瑞士信贷银行的乔纳森·戈卢布形成鲜明对比，后者认为标普500指数最近的回落，部分原因是对特朗普钢材进口新关税的过度反应。他表示，由于美国的减税政策和全球经济同步复苏，企业盈利增长正在加速。
标普500指数在过去四个交易日下跌约4%，原因是美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表鹰派言论，以及市场担心爆发贸易战。与标普500指数挂钩的芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）在这期间大涨56%。
VIX大涨对于戈卢布来说是一个购买股票的信号。戈卢布发现，标普500指数在VIX指数高于25后的三个月平均上涨6.9%。
戈卢布说：“除非目前的贸易纷争转化为更大的问题，否则随后VIX的重新正常化应该提供一个绝佳的买入机会。”
本轮牛市距离其九周年纪念日仅差几天时间，场内的分歧则愈演愈烈。多头表示，经济不太可能陷入衰退是继续留在股市中的一个原因。怀疑派则表示，前景并不乐观，在美联储准备加快货币紧缩之际，特朗普却将重点从财政刺激转向国内保护主义。
市场研究公司Fundstrat的策略师汤姆·李（音）表示，上周股市下跌显示了市场与美联储和白宫的“蜜月期”都已经结束。他表示，尽管退出股市还为时过早，但政策转变的动向值得关注。
他在给客户的一份报告中写道：“除了通胀前景（工资）的变化和长期利率（比现在更高）的预期之外，这是与2017年相比的另一个市场背景的变化。”
另据《日本经济新闻》网站3月5日报道，受美国总统特朗普宣布启动进口限制的影响，全球股价下跌局面重现。在2日的亚洲股市上，钢铁、铝、汽车股全面下跌。由于担忧保护主义趋势在各国加强，海运等对经济状况敏感的股票也遭遇抛售。之前趋于平稳的全球股市又面临新的风险因素。
在东京股市的钢铁相关个股方面，新日铁住金一度较前一交易日下跌4.4%。瑞穗证券的三野博且称：“因担忧市场行情恶化，投资资金已经开始撤离。”2日，韩国钢铁巨头浦项制铁股价下跌。此外，涉足铝业务的住友电气工业等也遭遇抛售。因担忧美国本地化生产导致采购成本上升，丰田、本田、现代等汽车股也遭到抛售。
在2月上旬的暴跌之后，全球股市在2月下旬之前迎来复苏，其背景是全球经济表现强劲。荷兰经济政策分析局2月发布的统计显示，2017年全球贸易量同比增长了4.5%。
但贸易保护主义抬头有可能对这种趋势造成打击。
2002年3月，美国曾启动紧急进口限制措施，对进口包括日本在内的其他国家的钢铁征收追加关税。当时，钢铁股面临的抛售压力加强，整个2002年下半年，日本股市均呈现下跌态势。
此次也有声音表示：“在不确定性消除之前，难以积极买入股票。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost