美航母历史性访问越南意在中国？

外媒称，自越南战争结束以来美国航母首次访问了越南。“卡尔·文森”号航母是自1975年以来美国军方向越南派出的规模最大的军事力量，它5日停靠在越南岘港，将进行为期4天的访问。这是两国战略关系不断增强的象征。
据路透社3月4日报道，据一些外交官和其他知情人士透露，几个月来，越南方面努力打消中国对美国航母访越及美越有望扩大安全合作的担忧。
这些消息人士说，越南外交官和军方官员一再强调越南奉行独立的外交政策并且想要全面发展外交关系。
新加坡尤索夫伊萨东南亚研究所的越南问题专家黎洪和（音）说：“在越南向美国靠拢的同时，也一直在就南海的紧张局势与中国进行接触。”
香港岭南大学的内地安全事务专家张宝辉说，他认为中国不会对美国航母访越感到惊慌。
他说：“北京现在对越南的平衡举措有了远比过去更深入的了解。”
另据美国有线电视新闻网（CNN）网站3月4日报道，美国海军的一艘航母将在越南停靠，对该国进行自40多年前越战结束以来的首次访问。
报道称，在公开场合，美国将“卡尔·文森”号航母及其5000名水兵和飞行员的访问说成是一个历史性机遇，可以增进与前敌人之间萌发的友好关系。
报道认为，但这绝对不是一次普通的港口访问。
分析人士认为，美国航母对越南的访问明显是针对北京，旨在抗衡中国。
报道称，长期以来，美国一直在东南亚派驻强大的海军力量。
报道称，在美国总统特朗普及其前任奥巴马总统任内，美国开展了所谓“航行自由”行动。
报道还称，在越南，美国认为两国有机会联手应对共同问题，抗衡中国在亚洲与日俱增的影响力。
自2003年11月美军“范德格里夫特”号护卫舰对越南进行自越战结束以来的首次港口访问后，美国军舰已数次造访越南。然而，航母访问的级别是不一样的。
报道称，中国外交部发言人3月2日说，希望此次访问“对本地区和平与稳定有积极和建设性意义，而不是增添任何令人感到不安的因素”。
为CNN担任军事和外交分析员的美国海军退役少将约翰·柯比认为，美军航母抵达越南发出了一个明确的信号，即“美国来了，而且我们将留在这里。”
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