英军建新型无畏级战略核潜艇 每艘仅带40枚核弹头

美国《国家利益》双月刊网站3月10日发表了题为《英国海军在建的核潜艇可以摧毁整个国家》的文章。
到21世纪30年代初期的时候，有史以来英国建造的最大潜艇将驶入巴罗因弗内斯附近的水域，驶过一连串码头，驶向爱尔兰海。“无畏”号核潜艇将成为承载这个历史名字的第九艘舰艇，并且是迄今为止杀伤力最大的。“无畏”号潜艇将成为守卫英国核武库至少30年的守卫者，防止英国成为闪电袭击的受害者。
英国第一批弹道导弹潜艇是在20世纪60年代启用的。四艘决心级潜艇——其中两艘就是在巴罗因弗内斯建造的——是按照美国“北极星”号弹道导弹核潜艇建造的。决心级潜艇是英国核威慑力量中的海基部队，根据一项名为“持续海上威慑”的计划，英国在过去的49年里每天至少有一艘弹道导弹核潜艇值勤。
决心级核潜艇最终被目前效力于“持续海上威慑”计划的前卫级战略核潜艇所取代。2011年，由于预计前卫级潜艇将在2020年左右就会开始过时，伦敦授权建造新型无畏级弹道导弹核潜艇。该计划将在35年内花费430亿美元，其中包括建造和维护四艘核潜艇。首席承包商英国航空航天系统公司于2016年开始建造第一艘。
理论上，无畏级核潜艇令人印象非常深刻。每艘潜艇长约152.7米，比前辈长2.74米，排水量比前卫级核潜艇大1300多吨，达到17200吨。潜艇定员包括130名军官和士兵。
潜艇携带的核武器将会较以往潜艇有所减少，但仍然具有强大的打击力。无畏级潜艇有12个弹道导弹发射管，前卫级有16个；无畏级一开始将至少携带同样数量的美制“三叉戟”II型D-5潜射弹道导弹。前卫级携带8枚“三叉戟”II型D-5潜射弹道导弹，射程为7360公里。每枚“三叉戟”导弹带有8个10万吨TNT当量的分导式核弹头，这样每艘核潜艇总共有6.4兆吨当量的核弹头。
国防部2010年的《战略防卫与安全评估报告》指出，尽管只有12个弹道导弹发射管，但每艘无畏级核潜艇将携带8枚“三叉戟”II型导弹，每枚导弹最多有5个10万吨当量分导式弹头，这样总数就不超过40个核弹头。虽然总当量减少了超过三分之一，但它仍然处在数兆吨的范围内，足以压制任何潜在对手的导弹防御系统。
通用导弹舱采用四边形打包设计，每次装卸四枚导弹。由于“无畏”级将携带8枚导弹，这将使装卸导弹变得更容易。
据信，美国与英国的进一步合作促使伦敦建造新的PWR-3核反应堆。该反应堆将驱动涡轮蒸汽发电机，为潜艇提供能源。据信，PWR-3反应堆是从美国海军的S9G反应堆获得技术的，后者为弗吉尼亚级攻击型核潜艇提供动力。PWR-3反应堆在潜艇30年的生命周期内不需要加注燃料。
新的“无畏”号潜艇拥有一个卓越的名字，这个名字可以追溯到16世纪和都铎王朝海军的时代。第八艘“无畏”艇曾是英国第一艘核动力潜艇。这第九艘“无畏”艇将是最大的潜艇，将默默地保卫英国，在发生核打击时快速进行复仇。
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