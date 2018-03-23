俄暗指英应对“投毒门”负责：受害间谍对俄“价值为零”

俄媒称，21日，俄罗斯外交部向数十国高级外交官详细阐明了莫斯科在“斯克里帕尔案”上的立场。
据俄罗斯《生意人报》3月22日报道，见面会上，俄外交部军备控制和不扩散司司长弗拉基米尔·叶尔马科夫阐明了俄方对斯克里帕尔及其女儿尤利娅遭投毒案件的主要观点：目前并无证据表明莫斯科与此事有关，而伦敦不知何故拒绝展开联合调查。他推测：“有两种可能：要么英国政府无力确保本国免遭诸如化学武器攻击一类的恐袭，要么它直接或间接地导演了针对俄罗斯公民尤利娅·斯克里帕尔的攻击，没有第三种可能。”
俄辐射、化学和生物防护兵司令伊戈尔·基里洛夫提到了位于波顿当的英国防务科技实验所，后者“恰好”离斯克里帕尔及其女儿出事的索尔兹伯里很近。他告诉在场的所有人：“此地至今仍属于绝密设施，官方公布的业务范围不只包含旧化学武器的处理利用，还包括科学实验。”
另据“今日俄罗斯”电视台网站3月21日报道，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫说，遭人投毒的前双面间谍斯克里帕尔在被俄罗斯交给英国后对莫斯科的价值为零，俄罗斯没有杀害斯克里帕尔的动机。
佩斯科夫说：“他作为交换的一部分被交给英国……如果他被交出去了，俄罗斯肯定会跟他断绝联系，他现在对我们来说毫无价值。”
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