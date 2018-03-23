BBC：特朗普宣布对600亿美元中国商品加征关税

英媒称，特朗普22日签署备忘录之后，宣布对一系列中国货物征收进口税，并限制中国企业对美投资并购。
据英国广播公司网站3月23日报道，特朗普在白宫签字前对媒体说，涉及征税的中国商品规模可达600亿美元。当天早些时候，白宫官员在吹风会上说，涉及征税的中国商品价值大约500亿美元。
特朗普在白宫表示，他把中国视为朋友，但同时他说，中国对美国有着史上最大的贸易顺差，并批评中国“盗窃”美国知识产权。
特朗普表示，中美贸易逆差已“失控”，他绝不能让这个情况再度发生，当天签署的命令，只是“很多行动的第一个”。他再次强调互惠税，“其他国家对我们课多少税，我们也对他们课这么多税”。
据报道，美国此次对中国征税的商品，锁定在科技、通信和知识产权领域，包括半导体，电信设备和电脑组件，约相当于中国对美出口总额的八分之一。
白宫预计，新的关税可能影响到约1300个自中国进口的商品，力争对美国消费者产生“最小的影响”。
报道还称，美方还可能进一步限制中国企业对美投资并购，这些措施可能会使中国出口增长下降。
特朗普还强调，中国必须尽快把对美贸易顺差削减1000亿美元。
报道认为，这些措施将成为特朗普打击中国这个迅速崛起的经济对手的最严厉手段。
报道称，美国贸易代表办公室（USTR）将在15天之内启动对中国某些商品的关税，并将有30天的时间用于公众评论。
美国财政部将在60天后公布哪些中国资金将被限制投资美国。
报道称，在特朗普发表声明之前，美国贸易代表罗伯特·莱特希泽在参议院财政委员会概述了将会被征收新关税的中国产品，包括航空、现代铁路、新能源汽车和高科技产品。
莱特希泽表示，中国可能对美国出口的农产品，尤其是大豆施加报复性措施。他指情况若真的发生，美国将立刻采取反制措施。不过，他也强调“没有人能够从贸易战中获胜”。
美国商务部长威尔伯·罗斯说，他相信特朗普的这项决定，只会导入贸易谈判，不会引起“战斗”。
报道还称，在特朗普公布对中国的“301调查”结果后，中国表示，坚决反对美方这种单边主义和贸易保护主义行径。中方绝不会坐视合法权益受到损害，必将采取所有必要措施，坚决捍卫自身合法权益。
中国驻美国大使馆做出回应称：“中方不希望打贸易战，但绝不惧怕贸易战，有信心、有能力应对任何挑战。如果美方执意要打，我们将奉陪到底，并采取所有必要措施坚决捍卫自身合法权益”。
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