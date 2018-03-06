六旬老人遗落10万美金在公交车 后续乘客均未动

3月4日22点多，中国上海576路公交车司机王龙祥将车开回终点站，突然发现：在座位上放着一个看上去普普通通的袋子。打开袋子，他吃惊不小，里面有两个用报纸包裹着的美金现钞、一个老款无sim卡的苹果手机、一些药品、就医单据等。王师傅赶紧向车队领导报告。
王龙祥介绍：“当时经过三林路长清路时发现，后面的座位上有一个包，我看四周没人我就注意了，这个包肯定不是在座乘客的，后来到终点站，我没有打开，摸了一下挺重的，我就觉得肯定是贵重物品。下班后我就跟调度将，抓紧时间联系失主。看到10万美金有没有吓一跳？我认为是正常的，因为我第一个想到是赶快找到失主，这是我们公交应该做的。”
接到报告后，车队队长随即试图寻找这笔巨款的失主，根据袋子内的一些线索展开寻找，一直寻找了近3个小时，同时调阅车辆监控。
监控显示：一名60多岁的男子上车后，怀中紧紧抱着一个塑料袋、肩挎一个背包，上车后，他不时摇头晃脑、还与司机有短暂交流。坐了几站车后，男子突然急匆匆站起身从中门下车，下车时，手还拍了一下座位上的这个塑料袋、然后就大大咧咧下了车。幸运的是，后面上车的乘客都没有去触碰这个塑料袋，这个塑料袋就安静地躺在座位上，直到公交车完成当天任务进站。
576路公交车车队长王林说：“后来感到这件事情比较重大，和我们朱书记汇报了之后，也在包里找到的电话逐个打了一下，也没有找到确切的信息，之后，我们也决定晚上当天也是3月5号12点多钟了，送到了上海三林派出所。整个过程大约花了2个多小时，三个小时左右。”
但寻找未果，随即向上海三林警方报案，寻求帮助。民警接报后，立即开展调查：确认这些美金现钞为真钞。袋子里有一张诊疗单据，根据单据上的信息，民警最终确定了失主。
浦东公安分局三林派出所民警卞立民称：“我们今天早上一早到中国银行，对这些现金进行清点，然后我们通过对包里的一些相关的单据。最主要的就是一张医院的挂号发票找到了，基本确定了相关当事人的身份，并且现在目前找到了当事人相关的亲属，后面的事情还在进行中。”
目前，民警正在进行进一步的处置调查工作。记者了解到：这名上海老伯有精神病史。
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