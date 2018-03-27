澳大利亚宣布驱逐2名俄罗斯外交官 限其7天离境

近日，英俄双重间谍事件引发俄罗斯外交危机，继26日包括美国、欧盟在内的10多个国家宣布驱逐俄罗斯外交官之后，澳大利亚也于27日表态，称将驱逐2名俄罗斯外交官，并限他们一周之内离开。
据澳大利亚广播公司报道，当地时间27日早上，澳大利亚总理及澳大利亚外交部长发表联合声明，宣布驱逐2名境内的俄罗斯外交官，并称“他们必须在7天内离开澳大利亚”。
当地时间26日下午，英国首相特蕾莎·梅透露，目前已有18个国家驱逐了超100名俄罗斯情报人员。据海外网早前报道，26日，美国政府宣布驱逐60名俄罗斯外交官，并关闭俄罗斯驻西雅图领事馆。
与此同时，德国将驱逐4名俄罗斯外交官，法国将驱逐4名外交官，加拿大将驱逐4名俄外交官，波兰和拉脱维亚也将驱逐俄罗斯外交官，波兰外长要求俄罗斯外交官于4月3日前离开波兰。此外，乌克兰将驱逐2名俄罗斯外交官，捷克将驱逐3名俄外交官，丹麦将驱逐2名俄外交官。当日欧盟表示，至少有14个欧盟国家针对俄罗斯采取了行动。
报道称，欧美各国驱逐外交官的动作与英俄双重间谍中毒事件紧密相关。当地时间3月4号，前“双面间谍”谢尔盖·斯克里帕尔和女儿，被发现昏迷在英国索尔兹伯里一家购物中心的长凳上。父女二人被确认是神经毒剂中毒，目前仍处于昏迷状态。英国认为这是俄罗斯所为，两国因此掀起外交风波，截至目前，23名驻英的俄罗斯外交官已经返回莫斯科。面对外界的指责，俄罗斯方面则坚决否认。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost