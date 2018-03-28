白银过剩致银价下滑 分析人士称释放负面经济信号

美媒称，在银价上涨两年后，投资者在2018年伊始对白银兴趣下降——这很可能是对更广泛的市场的警告信号。
据美国《华尔街日报》网站3月25日报道，今年，白银期货的价格已下跌3.1%，落后于黄金，黄金期货价格已上涨3.3%。这是在黄金价格去年上涨14%之后发生的，14%的涨幅相当于银价去年7%的涨幅的两倍。
《华尔街日报》市场数据集团分析的数据显示，两者的价格背离意味着金价是银价的82倍。金价目前比十年均价高出27%，是两年来的最高水平。
报道称，一些投资者认为，金、银价格之比提高，是负面的经济指标，因为在投资经理认为市场也许会变得动荡时，他们一般会更喜欢持有黄金，在担忧全球经济增速放缓、抑制消费时，他们会出售白银。据白银研究所称，工业用途占到白银需求的约55%，这导致一些交易者将其更多地与铜等普通金属联系在一起。
报道称，这两种贵金属价格之比保持在80以上，之前发生这种情况是在2016年年初，当时对中国经济增长放缓的担忧情绪使市场动荡不安，这种情况还发生在2008年金融危机期间。这一比例最近提高是在投机者看跌白银，白银库存增多之际。这表明白银可能供应过剩。狄龙·盖奇金属公司高级副总裁沃尔特·贝霍维奇说：“在这个时间点，没有太多人打算买入白银。精炼厂出产了许多白银，它们没法给这些白银找到去处。”
从去年8月初到今年2月底，芝加哥商业交易所集团批准的托管公司储存的白银数量猛增了16%，增至2.51亿金衡盎司。
报道称，据商品期货交易委员会追溯至2006年的数据，在截至3月20日的这一周内，对冲基金及其他投机性投资者对白银看跌数量达到有史以来最多，打破了截至2月27日的那一周内创下的纪录。那一周，新增空头头寸超过了多头头寸，二者之比为36：1。
据白银研究所和汤森路透GFMS公司数据，2月，超过3.5亿美元的资金流出了以白银为支撑的、在交易所进行交易的基金。这是自去年9月以来，单月流出额最大的一次。
报道称，一些分析人士认为，对于广泛的贵金属而言，白银行情欠佳是个消极信号，因为白银是一种交易不那么频繁的大宗商品，这令其更容易受到幅度较大的价格上下波动的影响。据世界黄金协会，在以黄金为支撑的、在交易所交易的基金中，其资金总额达到约1000亿美元。而以白银为支撑的、在交易所交易的基金总额约为110亿美元。
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