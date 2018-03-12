港媒：中餐渐成美国富人美食选项 档次升至新高度

港媒称，从美国西海岸到东海岸，你能感到中餐的黎明即将到来。在西海岸，尤其是对美食着迷的旧金山湾区，大厨们正利用财富和丰富的大自然馈赠，探索如何将美国的中餐档次提升到新高度。在东海岸，中国内地一些最成功的餐厅在此开设了首家海外分店，向当地食客推广当代中国美食。
据香港《南华早报》网站3月8日报道，在美国各地，无论是中国籍还是华裔美国籍的大厨和餐厅老板都纷纷推出新味道，他们对中餐的看法也在发生改变。
在美国的餐饮业，长期以来中餐与墨西哥菜和泰国菜等均被归入所谓的“少数族裔”美食，它们给人的第一印象就是便宜。
报道称，在“法国洗衣房”餐厅欣然为一份招牌赏味菜单花费500美元（约合3160元人民币）的食客，却不愿在一家中餐馆花1/10的钱，这种现象已是司空见惯——即使中餐馆的厨师也一样厨艺精湛，即使他们所使用的食材也来自同样的供应商。
现在，厨师们和大众食客正在改变这种状况。
报道称，在纽约，“官府川菜”（《纽约时报》美食评论家皮特·韦尔斯2017年第二喜欢的餐厅）、“汉舍”餐厅在纽约的第一家店“好面馆”以及著名的北京烤鸭店“大董”等高档餐厅都大受欢迎。但在提升中餐档次方面，没有谁比旧金山的餐厅老板乔治·陈（音）更加努力。
乔治·陈的新店“八桌”不仅价高，还以优雅格调给厌倦了浮华的旧金山顾客留下深刻印象。
这家餐厅隐藏在旧金山中国城一条并无明显特征的小巷内，餐厅共设38个餐位，仅提供一份招牌赏味菜单，最低价位225美元（约合1420元人民币）。
报道称，在决定开这家餐厅之前，乔治·陈在中国生活了15年，其间品尝过许多私房菜。近年来，私房菜开始在中国流行。
乔治·陈说：“私房菜不是来自某个具体的族裔或地区，而是让一名有天赋的厨师尽情发挥创造力。上海厨师会多一点上海菜的影响，香港厨师会多一点广东菜的影响。而对我来说都是一样：我出生在旧金山，这就是我的美食。”
陈尤其受到高档私房菜餐厅中良好私密性和趣味性的启发。
报道称，在以玫瑰金色和其他柔和色调精心打造的就餐环境中，陈将中国味道和烹饪技巧与世界闻名的湾区食材融合在一起。他喜欢与现代主义搭界的高级美食，这些美食对美国的大多数中餐食客来说也非常新颖。
谈到这家餐厅独特的第一道菜——按比例单独摆盘的9口食物——时，陈说：“我们不怕一个一个地呈现。”他说，这道菜意在表达“中国的9种关键味道”。
在“八桌”餐厅的厨房里，陈经常喜欢说：“中餐在这个国家的地位需要提升。”这似乎是一种使命宣言。
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