法印签防务协议紧盯中国 印将可使用法吉布提基地

法媒称，法国总统马克龙及夫人布丽吉特9日晚抵达新德里，开始对印度进行国事访问。此行也是为了加强法国同这个世界人口第二大国的关系。这是马克龙2017年5月当选法国总统以来第一次访问印度，两个月前他刚刚访问了另一个亚洲大国中国。
据法新社3月9日报道，马克龙对印度的国事访问将集中在加强双边关系上。他将与印度总理莫迪会晤，并参加一个法印经济论坛，一些新的合同值得期待。两国领导人将签订一份协议，以允许印度舰船在吉布提这样的法国在印度洋地区的军事基地进行后勤补给。
报道称，马克龙还将会见200名印度青年才俊，他的目标是到2020年让赴法留学的印度大学生数量翻一番。
随同马克龙访问印度的有多位法国部长级政要，包括外长勒德里昂。
另据法新社3月10日报道称，在法国与印度签署一份旨在平衡中国在印度洋地区日渐增强的影响力的重要安全协议后，法国总统马克龙10日说，两国防务关系达到了新高度。
马克龙说：“两国间的防务合作如今有了一种新的意义。”他说这番话时，印度总理莫迪就站在他身边。
报道称，根据该协议，印度和法国将向对方的军舰开放本国海军基地，此举被视为试图削弱中国的影响力。
马克龙说：“我们的安全和世界稳定的一大部分在印度洋面临威胁。”
他说：“印度洋与太平洋一样，不能成为一个霸权之地。”
莫迪称该协议至关重要，因为印度洋地区在未来将扮演“非常重要的角色”。
报道称，在两位领导人发表上述言论前，两国签署了一系列协议，涉及防务、太空和清洁能源等领域。
莫迪说：“从地面到空中，没有哪个问题是印度和法国不存在合作的。”
两国还就在法国援助下在印度西部马哈拉施特拉邦的杰达布尔建设核电项目签署了技术性协议。
法国总统府的消息人士对法新社记者说，他们对在年底前签署最终协议持乐观态度。
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