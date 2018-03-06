人类在月球上留下多少“垃圾”？

美媒称，月球上有很多垃圾，包括一支金色的橄榄枝、一套旗帜组件、几个月球轨道器、一把锤子和一片猎鹰羽毛——后两样东西是1971年一次实验的用品，目的是展示物体无论质量大小都以同样速度下落。但是，人类到底在月球上留下或往那里发送了多少垃圾？
美国趣味科学网站3月2日报道称，这个问题很有挑战性，但月球上的垃圾可能重达189吨。美国国家航空航天局（NASA）的首席历史学家威廉·巴里说，这个数字出自维基百科，但听起来大概不错，因为月球上还留有不少重家伙，比如五台“徘徊者”月球探测器。
报道称，这些月球垃圾很多都是1969年至1972年登上月球的NASA宇航员留下的。巴里说，其他一些垃圾来自美国、俄罗斯、日本、印度和欧洲等国家或地区的太空探索机构开展的无人飞行任务。
报道称，很多年代比较久远的垃圾是发射到月球上的探测器，它们用于了解宇宙飞船能否在月球着陆等情况。20世纪60年代，一些科学家认为，月球可能有流沙似的表面，因为多年来有这么多太空岩石撞向月球并使其表面粉碎。巴里说，这些机器人探测器在完成任务后停留在月球表面，这说明上述看法是错误的，人造装置可以在月球表面着陆。
月球垃圾还包括一些月球轨道器，它们绘制完月球地形后在月球上坠毁。
报道称，其他一些变成月球垃圾的装置曾帮助科学家认识月球。例如，研究月球上的氢并证实水存在的月球坑观测和传感卫星。这颗卫星已经完成任务，目前仍然留在月球表面。
巴里说，阿波罗宇航员也留下了一些东西。当时，他们没有认真思考如何把不需要的设备带回地球。此外，那样做也会用掉宝贵的资源，比如燃料。
但是，俗话说，一个人的垃圾是另一个人的宝贝。尽管很多人可能把人类留在月球上的零碎东西称作“垃圾”，但NASA则抱着比较友善的态度。
巴里说，科学家可以研究这些物品在经受长期辐射和真空后材质有何变化。不仅如此，月球上的有些物体仍然还能使用，包括阿波罗11号宇航员留下的激光测距反射器。
巴里说，月球上的所谓垃圾还有考古价值。未来的月球访客或许想看看阿波罗登月旧址以及NASA、欧洲航天局、俄罗斯和其他国家太空机构留下的装置。
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