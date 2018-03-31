波兰斥巨资购买美反导系统 俄专家称其价值有限

据路透社3月28日报道称，波兰签署该国有史以来最大的军购协议，即与美国签署价值47.5亿美元的“爱国者”导弹防御系统采购协议，这是该国为防御日益危险的俄罗斯而采取的重要军事现代化举措。
波兰总统安杰伊·杜达在签约仪式上说：“这是一个非凡的历史性时刻；波兰将进入以最先进的技术、现代化武器和防御手段为特征的全新时代。”
作为北约成员国，波兰在2014年莫斯科吞并乌克兰的克里米亚半岛后，一直在加紧升级其落后的武器系统。该国目前2/3的武器仍是冷战时期的装备。
俄罗斯外交部副部长弗拉基米尔·季托夫2017年11月对俄罗斯卫星通讯社说，部署“爱国者”系统是美国以“安全威胁为借口”，实施包围俄罗斯阴谋的一部分。
根据签署的协议，美国将于2022年向波兰交付两套“爱国者”反导系统，每套系统分别拥有两个发射单元。华沙还在与华盛顿就采购更多“爱国者”系统、新的360度雷达和低成本拦截导弹进行谈判，这些将是该国军事现代化进程的第二阶段。
另据美国《新闻周刊》网站3月28日报道称，波兰签下该国有史以来最大一笔武器交易，确定以近50亿美元的价格购买“爱国者”导弹防御系统，此举很可能激怒其邻国俄罗斯。
波兰总统杜达把这项武器协议称作“非凡的历史性时刻”，将使他的国家革新武器与防御能力。
杜达说：“这花了很多钱，但是我们也从自己的历史经验中得知，安全是无价的。”他大概指的是苏联和德国二战期间入侵波兰使波兰人伤亡惨重的历史。
波兰是北约和欧盟成员，但这个国家的大部分武器仍然可以追溯到它还是共产党国家以及华沙条约组织成员的时代。2010年，美国向波兰派遣了一个地对空导弹系统和100名军事人员。但那次任务是为了培训波兰部队而非提供防御。即便如此，此举也遭到俄罗斯的猛烈抨击，被其称为破坏信任的行为。
购买新武器尤其是导弹防御系统的决定不会得到莫斯科的欢迎。自俄罗斯从2014年开始在东乌克兰支持亲俄分离主义者以后，波兰就采取措施确保本国做好准备，以防止莫斯科对其边境发动类似的侵略。
荷兰、德国、西班牙和希腊等北约盟国已经部署“爱国者”导弹防御系统，采购这一技术将使华沙能够和这些盟友共同开展防御行动。
据俄新社3月28日报道称，波兰签署了购买美国“爱国者”防空导弹系统的协议。独立军事专家维克托·利托夫金认为，这是波兰为讨好美国而做的交易，对自己毫无意义。
利托夫金说：“波兰为了迎合美国而购买了非常昂贵、但对自己毫无价值的装备。因为‘爱国者’导弹系统对俄罗斯‘伊斯坎德尔’导弹系统无效。‘伊斯坎德尔-M’可以轻松突破‘爱国者’的防御。哪怕是萨达姆和现在也门胡塞武装拥有的老式‘飞毛腿’导弹，‘爱国者’也不能全数击落。比如，尽管沙特阿拉伯拥有‘爱国者’，但也门的‘飞毛腿’还是打到了利雅得，造成了房屋和人员损失。因此，波兰人只是花大钱让美国人来驻军，而这些防空导弹系统未必能起到巩固安全的作用。如果波兰人舍得让钱打水漂，那就是他们的问题了。”
军事专家安德烈·戈洛瓦丘克表示，“伊斯坎德尔”的技战术性能让“爱国者”导弹很难拦截。但波兰得到的是升级版系统——采用“爱国者”-3MSE型导弹，这或将提高它的拦截能力。
戈洛瓦丘克说：“原则上讲，它可以拦截一定数量的‘伊斯坎德尔’，但不是百分之百。不过这只是纯理论，显然，没有人会只发射‘伊斯坎德尔’那么简单。同时还有一整套行动，包括电子战、出动地面部队等。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost