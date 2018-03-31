印度将超英法成全球第五大经济体

日媒称，印度经济规模将超过前宗主国英国，这一天正渐渐临近。根据国际货币基金组织（IMF）去年10月发布的《世界经济展望》报告，2017年印度的名义国内生产总值（GDP）为2.44万亿美元，排在法国2.57万亿美元、英国2.56万亿美元之后，居世界第七位。但是，估计在2019年，印度GDP将紧跟在美国、中国、日本和德国之后，超过法英两国，居世界第五位。视汇率变化情况，这种局面也有可能在今年出现。
日本《经济学人》周刊3月27日刊登了伊藤忠经济研究所高级研究员河合良介的一篇分析文章。文章称，实际上，一年前就有观点认为，“2016年印度可能已经超越英国”。2017年是印度独立70周年，对于独立后长年遭受经济停滞困扰的印度来说，GDP超越英国具有重大意义，这将是宣告新时代到来的象征性事件。
经济指标三涨三降
文章称，近年来印度经济的良好表现令人刮目相看。这里列举几个显示经济形势改善的指标，包括三个上涨的指标和三个下降的指标。
上涨的第一个指标是经济增长率。2014年莫迪政府上台以来，印度实际GDP增长率几乎一直保持着7%以上的高水平。虽然2017年印度经济增长率一度降至6.4%，但这是政府7月开始实施全国统一的商品与服务税（GST）所产生的影响。据IMF预测，2018年印度经济增长率将达到7.4%，2019年将达到7.8%。
上涨的第二个指标是国内外对印度未来寄予的“期待”。根据国际协力银行每年以进驻海外的日本企业为对象所做的问卷调查，印度在长期经济前景良好排行榜上已连续八年居第一位。
第三个指标是股价。印度基准股价指数孟买股票交易所敏感指数自去年4月首次超过30000点后，不断刷新历史新高，今年1月底达到36000点以上。目前虽然下降至33000点，但底部仍有支撑。
作者认为，另一方面，因走势下降而反映经济形势改善的第一个代表性指标是通货膨胀率。在上一任政府执政时期，将近两位数的高通胀率是常态。目前，印度通胀率在央行设定的4%目标上下稳定波动。
下降的第二个指标是经常项目逆差。在2012年，印度经常项目逆差为915亿美元，相当于GDP的5.1%。随着国际市场原油价格下跌，印度贸易收支得到改善。2016年印度经常项目逆差为119亿美元，缩小至GDP的0.5%。
下降的第三个指标是财政赤字。在财政收支状况最差的2009财年，赤字膨胀至GDP的6.5%。如今，通过控制支出（如减少补贴），财政赤字被压缩到略超过GDP的3.0%。
数字经济成“火车头”
文章称，最近半年，印度经济指标明显恶化。但这主要是暂时性因素所致，在2016年11月废除大额纸币的后遗症还未消除的情况下，政府去年7月又实施GST（商品和服务税——本网注），导致了混乱。
作者指出，支撑印度经济高速增长的主要原因之一是活跃的个人消费。较低的通胀率产生了提高实际购买力的效果。
文章称，印度政府废除大额纸币，导致民众生活陷入混乱。但是，这同时也带来经济无现金化这一副产品。现在虽然经济增长放慢，但数字结算的确渗透到印度经济中。
文章称，发展数字经济，正是IT人才充裕的印度等国的强项。IT服务的“出口”作为支撑印度经济增长的火车头，今后可望继续增长。
结构改革仍需攻坚
作者认为，保持高速增长的印度经济要实施结构改革、实现可持续发展，还需要解决诸多课题。长年以来，印度不同的邦有不同的税制，复杂的税制阻碍了经济活动。去年7月印度终于开始实施全国统一的GST。不过，GST还需要进一步简化。
此外，土地征用法和劳动法的修订尚未进行。
文章称，今后，很可能妨碍印度经济增长的最大风险因素是原油价格暴涨。印度石油消费的大约八成依靠进口。2015年以来原油价格稳定保持在低位，这是印度物价稳定和消费扩大的原因之一。但是，一旦原油价格转而上涨，支撑目前经济增长的利好条件将消失。
文章称，如果按照目前的势头进入真正的高速增长期，那么印度经济规模在本世纪20年代后半期将超过目前居世界第三的日本和居第四的德国，而仅次于美国和中国，占据世界第三的位置。届时印度无疑将成为名副其实的超级大国，继中国之后充当拉动世界经济增长的火车头。
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