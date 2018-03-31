首架波音787-10“梦想客机”服役 新加坡航空运营

美媒称，3月25日，波音公司向新加坡航空公司交付了第一架波音787-10飞机。这标志着这款最大型的“梦想客机”首次服役。这款双过道喷气式飞机可承载超过330名乘客，预计它将是其同等规模的飞机中每座燃油效率最高的飞机。
据美国《大众机械》月刊网站3月27日报道，与其他型号的“梦想客机”一样，这架787-10飞机在很大程度上是由复合材料制成，其最大航程可达6430海里（约合11910公里），比787-8飞机和787-9飞机的最大航程短了约1000英里。不过，787-10飞机身长约224英尺（约合68米），可比老型号的“梦想客机”多承载40名乘客，而且它仍可以执飞约90%的远程航线。这个结果表明，按人计算，这是承载着人们飞往全世界的更高效运输方式。
787-10飞机的零部件来自世界各地，而组装工作则在波音公司位于美国南卡罗来纳州的工厂进行。首架787-10飞机于2017年3月31日首飞，距今刚好差不多一年时间。新加坡航空公司将是首家运营787-10飞机的航空公司，其订单上还有48架新型“梦想客机”。波音公司收到了约170架这款新飞机的订单。
这架双引擎飞机将由其中一种引擎提供动力：要么是英国罗尔斯罗伊斯公司生产的“Trent 1000”引擎，要么是通用电气公司航空集团生产的“GEnx-1B”引擎，视具体订单而定。上周日交付给新加坡航空公司的飞机安装的是“Trent 1000”引擎，该引擎的最大起飞推力约为7.9万磅力（约合35万牛），而“GEnx-1B”引擎的最大起飞推力约为7.6万磅力。
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